Receita começa nova rodada de “Super Pix”; seu CPF está na lista? Consulte

A Receita Federal acaba de realizar o pagamento nesta terça-feira do primeiro lote da restituição residual do Imposto de Renda, basicamente, ele contempla todos os contribuintes que acabaram caindo na malha fina. Ao todo, mais de R$ 600 milhões serão repassados a um total de 354,5 mil pessoas que foram contempladas, confira como realizar a consulta do valor e saber se o seu CPF está na lista.

Como consultar a restituição?

O pagamento do primeiro lote aconteceu nesta terça-feira, às 10 horas. Para verificar se o seu CPF está na lista, basta ir ao site da Receita Federal:

Clicar em “Meu Imposto de Renda”;

feito isso, em “consultar a restituição”;

Por último, informe o CPF e a data de nascimento e o ano da restituição.

O valor em questão, será repassado ao contribuinte na mesma conta bancária que ele informou no momento da declaração ou então, via pix. Lembrando que o valor em questão que está sendo pago, é para aquelas pessoas que não receberam antes por conta de problemas com a Receita.

Meu dinheiro não foi pago, o que fazer?

Há alguns casos, que mesmo o contribuinte tendo direito de receber o repasse, por algum problema, o valor não foi depositado. Na maioria das vezes, isso acontece quando a conta informada está desativada ou houve erro de digitação.

Mas não é motivo para ficar preocupado, pois o valor fica disponível para resgate pelo período de até um ano pelo Banco do Brasil. Quando isso acontecer, use um dos seguintes canais para reagendar o pagamento:

Portal Banco do Brasil;

4004-0001 (capitais);

0800-729-0001 (demais localidades);

0800-729-0088 (telefone exclusivo para deficientes auditivos).

O que ocorre caso a solicitação não seja feita dentro de 1 ano?

Em alguns casos, por esquecimento ou outros fatores, o contribuinte acaba não conseguindo resgatar o valor no período de 12 meses, nesses casos, é preciso que ele realize a solicitação pelo portal e-CAC que pode ser acessado através do site da Receita. Basta seguir o caminho a seguir:

Clique no menu Declarações e Demonstrativos;

Clique em Meu Imposto de Renda;

Por fim, escolha “solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Lembrando que o que está sendo pago no momento, são os lotes residuais do Imposto de Renda. Sua principal característica é que o valor é repassado após os demais contribuintes terem recebido o seu dinheiro.

Mas no caso em questão, contempla todas aquelas pessoas que caíram na malha fina por algum problema em sua declaração e agora, após a correção, pode obter o direito de volta.

