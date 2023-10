Prepare-se! 7 melhores sites para comparar preços na Black Friday

A Black Friday 2023 está bem próxima. Este ano, a data está marcada para acontecer no dia 24 de novembro. Nesta ocasião, uma variedade de promoções e descontos estará disponível tanto no comércio tradicional quanto nos comércios eletrônicos.

Uma pesquisa conduzida pelo Mercado Livre, em conjunto com consumidores, revelou que oito em cada dez deles demonstram interesse em efetuar compras durante a Black Friday.

E se você está entre aqueles consumidores que pretendem aproveitar os descontos da data, precisa estar atento aos preços e suas variações neste período.

A seguir, continue lendo para conhecer 7 sites confiáveis para pesquisar variações de preço e aproveitar os melhores descontos da Black Friday, sem cair em cilada.

Black Friday 2023: 7 sites confiáveis para comparar preços e descontos/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Black Friday: melhores estratégias para comparar preços

Comprar com descontos é ótimo, mas comprar de forma inteligente é ainda melhor. Para evitar cair em roubadas durante a Black Friday, é preciso estar atento.

Para aqueles que tem o desejo de adquirir produtos no dia 24 de novembro, uma estratégia valiosa consiste em acompanhar os sites comparadores de preços, no período que antecede a data.

Em diversos deles, é viável buscar o produto desejado, aplicando filtros relacionados ao menor preço, maior desconto, frete gratuito, entre outras variáveis.

Entre as opções, está o mais recente recurso do Google Shopping, que permite aos refinar suas pesquisas com base em critérios como frete gratuito, entrega mais ágil e política de devolução sem custos.

Sites para Comparar Preços na Black Friday:

Buscapé

Google Shopping

Zoom

Bondfaro

Pelando

JáCotei

Promobit

Veja 5 celulares que estarão pela metade do preço durante a Black Friday:

Leia mais: Lista de sites que já estão na Black Friday 2023; veja quais são

Dicas para Evitar Armadilhas na Black Friday:

Fique de olho nos preços antes da data

Evite compras impulsivas. Elabore uma lista dos produtos que pretende adquirir com desconto na Black Friday e comece a monitorar e comparar os preços em várias lojas com antecedência. Algumas empresas elevam os preços dos produtos alguns dias antes do evento e aplicam descontos sobre esse valor elevado, fazendo com que o item seja adquirido pelo valor original, não pelo valor promocional.



Na dúvida, opte por não comprar

Embora seja possível encontrar boas ofertas na data, é importante manter um nível de ceticismo em relação aquelas promoções que parecem excessivamente vantajosas ou muito distantes dos preços de mercado. Se é “bom demais para ser verdade”, o ideal é não comprar. Criminosos podem aproveitar a empolgação dos consumidores durante o período de compras para aplicar golpes.



Compre apenas em sites confiáveis

Antes de fornecer informações pessoais e dados bancários em compras online, esteja certo de que o site seja seguro. Procure pelo ícone do cadeado na barra de endereço, um indicativo de segurança. Além disso, opte por sites conhecidos e verifique se a URL está correta. Evite clicar em links de promoções recebidos por e-mail ou através de redes sociais.

Leia mais: Black Friday 2023: acaba de sair as melhores dicas para economizar