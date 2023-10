Estas famílias receberão 13º do Bolsa Família; veja quais

Após anúncio feito no mês passado, a expectativa é que aproximadamente 695 mil pessoas beneficiadas pela programa Bolsa Família recebam, de forma antecipada, o chamado abono natalino, trazendo alívio para milhares de beneficiários. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda quem está elegível para receber e como solicitar o benefício social.

Entenda quem está elegível para receber o novo auxílio social e como solicitar o benefício. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Dinheiro extra do benefício

A tão esperada notícia relacionada ao Bolsa Família finalmente veio à tona no mês passado, trazendo alívio para milhares de beneficiários. O Governo Federal recentemente confirmou que o abono natalino será repassado aos cidadãos contemplados pelo programa de transferência de renda.

Dessa forma, a expectativa é que aproximadamente 695 mil pessoas, principalmente aquelas que residem na Paraíba, terão acesso a esse benefício.

Importante ressaltar que o abono natalino está programado para ser distribuído no final de dezembro, sendo antecipado para que as famílias possam se preparar para as festividades de fim de ano.

Bolsa Família Anuncia Abono Natalino e Valores Adicionais

Esta é uma oportunidade única para os integrantes do Bolsa Família. Como é de conhecimento geral, esse auxílio é concedido anualmente, representando uma excelente maneira de amparar os brasileiros que enfrentam situações de vulnerabilidade econômica em meio às adversidades financeiras.

Nesse sentido, Siga a leitura, logo abaixo, para entender mais detalhes sobre o abono natalino.

Leia mais: Parcela de R$ 4.260 é anunciada no Bolsa Família

Abono natalino e valores adicionais no Bolsa Família

Neste ano, o abono natalino do programa social será de R$ 64, fornecendo um suporte adicional às compras de fim de ano. Esse valor será depositado junto com a parcela de pagamento programada para o mês de dezembro, proporcionando alívio financeiro imediato às famílias beneficiárias.

Além disso, o Bolsa Família oferece pagamentos adicionais para determinados segurados, dependendo da composição de suas famílias.

Nesse sentido, são acrescentados R$ 150 para as famílias que possuam crianças de zero a seis anos de idade, bem como um adicional de R$ 50 para beneficiários que tenham gestantes ou crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos em seu núcleo familiar. Além disso, há o repasse de R$ 110 referentes ao Auxílio Gás.

Para entender melhor os valores adicionais, confira a tabela abaixo.

Calendário de repasses para dezembro

Para receber o benefício de forma tranquila, é de suma importância acompanhar o cronograma divulgado pela Caixa Econômica Federal, o qual segue abaixo. Vale ressaltar que a data de pagamento varia de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) de cada segurado.

Confira abaixo o calendário de dezembro do Bolsa Família:

Beneficiários com NIS finalizado em 1: Pagamento no dia 11 de dezembro;

Beneficiários com NIS finalizado em 2: Pagamento no dia 12 de dezembro;

Beneficiários com NIS finalizado em 3: Pagamento no dia 13 de dezembro;

Beneficiários com NIS finalizado em 4: Pagamento no dia 14 de dezembro;

Beneficiários com NIS finalizado em 5: Pagamento no dia 15 de dezembro;

Beneficiários com NIS finalizado em 6: Pagamento no dia 18 de dezembro;

Beneficiários com NIS finalizado em 7: Pagamento no dia 19 de dezembro;

Beneficiários com NIS finalizado em 8: Pagamento no dia 20 de dezembro;

Beneficiários com NIS finalizado em 9: Pagamento no dia 21 de dezembro;

Beneficiários com NIS finalizado em 0: Pagamento no dia 22 de dezembro.

Por fim, é importantíssimo destacar que o abono natalino representa, indiscutivelmente, um grande auxílio para as famílias contempladas, especialmente em meio ao cenário econômico desafiador.

Além de aliviar as despesas, que costumam aumentar neste período do ano, o valor pode ser destinado à compra de alimentos para as festividades de fim de ano, contribuindo assim para a celebração em momentos difíceis.

Leia também: Comunicado geral: Ministro anuncia mudança no Bolsa Família e garante facilidades