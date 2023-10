Este celular Nokia antigo vale R$ 6.000 hoje

Em menos de duas décadas os dispositivos móveis evoluíram bastante. Saindo de telas pequenas com botões para grandes displays e tela sensível ao toque. Tudo isso através da tecnologia. Muitos acham que o passado ficou para trás — tal como os numismatas, há um grande público para dispositivos antigos. A Nokia é uma renomada marca de tecnologia que no passado brilhou com excelentes modelos. Veja como lucrar com esses dispositivos ainda hoje.

Você guardou seu celular Nokia antigo Hoje ele vale R$ 6.000 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como lucrar com celulares antigos?

Muitos produtos antigos valem muito após um tempo. Tudo isso em razão da nostalgia. Dependendo do contexto histórico apresentado — os itens ganham ainda mais valor de mercado.

O mesmo acontece com celulares, computadores, etc. Não são todos os modelos da marca que ganham fama e posteriormente elevam seus valores em grandes fortunas — mas há aqueles que sim.

A Nokia ficou muito popular entre 2000/2010 em razão dos seus aparelhos revolucionários. Com espaço para dois chips, armazenamento interno integrado e o principal: o jogo da cobrinha.

Com o passar dos tempos os dispositivos foram ficando para trás. Até mesmo modelos famosos — como o Nokia Asha 202. Um dos dispositivos da marca que tinha tela sensível ao toque.

É possível lucrar com esses dispositivos realizando suas vendas em leilões, grupos do Facebook e Olx. Mercados na qual seja possível encontrar público para conseguir suprir suas respectivas necessidades de consumo.

Como citado — não são todos os dispositivos da marca que possuem um alto valor de mercado. Veja a lista abaixo. Caso você possua: pode ter uma grande e valiosa mina de ouro em suas mãos.

Estes são os modelos mais procurados

Alguns modelos valiosos são tão antigos que muitos sequer chegaram a conhecê-los. Veja abaixo os modelos citados. Dica: pesquise o nome do modelo no Google imagens e verifique a aparência do dispositivo.

Motorola Dynatac 8000x: é um dos modelos mais antigos da marca. Seu lançamento aconteceu nos anos 80. É considerado um dos primeiros celulares. É pesado e sua capacidade é bem limitada, podendo armazenar somente 30 números de contato. Seu valor de mercado pode chegar aos R$ 6.500.

Nokia Mobira Senator (1981): é um modelo bem curioso. Sua aparência remete a de um rádio antigo. Sua antena diferenciada garante ao dispositivo uma excelente captação de sinal. Seu preço de mercado pode ultrapassar os R$ 6 mil.

Nokia 3310: trata-se de um modelo muito popular. É um clássico como o seu nome de mercado já diz. Seu valor de mercado pode ultrapassar os R$ 5 mil. Sendo muito popular em razão do famoso jogo das cobrinhas.

Portanto, estes modelos de aparelhos são um dos mais procurados no mercado dos colecionadores de dispositivos antigos. Haja vista que tudo se baseia entre oferta e demanda. Atualmente é muito difícil encontrar estes dispositivos em boa estado de conservação.

