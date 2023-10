Pagamento liberado para o PIS/Pasep 2024; está diferente

Os trabalhadores brasileiros que garantiram sua estabilidade empregatícia ao longo de 2022 podem se alegrar, pois há uma novidade animadora recém-anunciada: um inédito pagamento do PIS/PASEP está programado para o ano de 2024. Acompanhe a leitura e saiba detalhes adicionais sobre essa importante notícia.

Novas regras a caminho

Os trabalhadores brasileiros que conseguiram manter seu emprego ao longo de 2022 já têm um motivo para comemorar.

Um pagamento inédito do PIS/PASEP está previsto para 2024. Este benefício, como de praxe, é destinado àqueles que prestaram serviços sob o regime CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), com carteira assinada. Siga a leitura abaixo e saiba mais informações sobre a novidade.

Entendendo os pagamentos do PIS / PASEP

O cronograma do PIS/PASEP para o ano-base de 2022 tem seu início agendado para fevereiro e se estenderá até julho do próximo ano. Os pagamentos seguirão um calendário que considera o mês de nascimento ou o número final de inscrição dos trabalhadores.

É importante notar que esse padrão já foi estabelecido em anos anteriores, seguindo o calendário do abono salarial de 2022, referente ao ano-base de 2020, e o cronograma do PIS 2023, associado ao ano-base de 2021.

Embora as datas oficiais do calendário PIS/PASEP 2024 ainda não tenham sido divulgadas pelas autoridades competentes, os trabalhadores poderão verificar o status do PIS a partir de janeiro do próximo ano.

Dado os atrasos recorrentes, a atenção dos trabalhadores permanece aguçada em busca de qualquer antecipação no pagamento do abono salarial de 2024.

Quem tem direito ao PIS/PASEP em 2024?

Para ser beneficiário do PIS/PASEP no próximo ano, o trabalhador deve comprovar seu direito ao abono salarial no ano de referência, ou seja, em 2022. No entanto, as regras de elegibilidade permanecem inalteradas nos últimos anos.

Portanto, é essencial que o trabalhador esteja de acordo com os seguintes requisitos:

Estar inscrito nos programas do PIS/PASEP por, no mínimo, cinco anos. Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias consecutivos ou não. Ter uma renda mensal de até dois salários mínimos. Ter seus dados trabalhistas devidamente informados e atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Muitas vezes, as pessoas se concentram apenas no fato de terem trabalhado alguns meses durante o ano-base de referência para o pagamento.

No entanto, é indispensável lembrar que é necessário ter pelo menos cinco anos de carteira assinada, independentemente de esses anos terem sido consecutivos ou não. Caso contrário, o pagamento do PIS/PASEP não é autorizado.

Portanto, é fundamental que o trabalhador esteja atento ao período mínimo de inscrição no PIS/PASEP, que é de cinco anos. Somente após esse período o trabalhador com carteira assinada terá direito a receber o primeiro abono salarial, desde que cumpra com todos os outros requisitos.

Qual será o valor do PIS/PASEP em 2024?

O valor do benefício deve aumentar no próximo ano, seguindo o aumento do salário mínimo para R$ 1.421, proposto pelo Governo Federal.

É importante notar que o abono salarial é calculado com base na quantidade de meses trabalhados durante o ano-base e no valor total da remuneração naquele período.

Isso significa que o benefício se acumula mensalmente até atingir o teto equivalente ao salário mínimo em vigor. Portanto, existe a possibilidade de que os trabalhadores recebam até R$ 1.421 de PIS/PASEP em 2024.

