Auxílio de R$ 5 mil é aprovado; seu CPF está na lista? Descubra

Em uma iniciativa anunciada por um governo estadual na última segunda-feira (30), um novo auxílio foi aprovado e será liberado para ajudar diversos brasileiros que se encontram em situação de calamidade pública. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda quem poderá solicitar e os valores exatos que serão repassados aos beneficiários ela iniciativa.

Governo aprova auxílio

Na última segunda-feira (30), o governo do estado deu uma notícia de grande importância para os moradores da cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, ao liberar um novo auxílio, denominado “Auxílio Recomeço”, no valor de R$ 5 mil.

Essa medida foi tomada com o intuito de auxiliar aqueles que tiveram suas casas e empreendimentos afetados pelos fortes ventos que assolaram a região recentemente. Siga a leitura abaixo e entenda mais informações sobre a iniciativa.

Entenda o que é o Auxílio Recomeço

O “Auxílio Recomeço” é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá e será concedido em parcela única, por meio da Moeda Social Mumbuca. Destina-se a ajudar os cidadãos da cidade a adquirirem materiais de construção para restaurar suas residências ou negócios.

Novo auxílio socorre vítimas que moram em Maricá

Os ventos intensos que atingiram a área causaram consideráveis danos, e a intenção do governo municipal é proporcionar meios para que os habitantes de Maricá possam recuperar suas propriedades.

Esse auxílio de R$ 5 mil será disponibilizado para aqueles que possuem moradia permanente ou empresas registradas em Maricá.

Assim, ele abrangerá pessoas que foram impactadas por desastres naturais, como chuvas, ventos fortes e deslizamentos de terra. Além disso, também será acessível para indivíduos que estejam temporariamente em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o prefeito Fabiano Horta, essa medida de auxílio contribuirá para preservar a economia local no bairro de Itaipuaçu, possibilitando a reconstrução de habitações e empresas, bem como a realocação de mercadorias.

Quem pode solicitar o auxílio?

Para se qualificar para o novo auxílio de R$ 5 mil, é necessário obter um laudo da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá, que determinará a elegibilidade do cidadão.

Além disso, é fundamental cumprir os requisitos de construção estabelecidos pela Secretaria de Urbanismo. No caso de empreendimentos, eles devem ter autorização para operar na cidade.

A prioridade será dada às famílias cuja renda total não ultrapasse cinco salários mínimos. No que diz respeito às empresas, é necessário ser um microempreendedor individual, classificar-se como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Além disso, é preciso estar registrado no município há mais de dois anos e obter o laudo da Secretaria correspondente.

