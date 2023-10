Aviso: estas 15 doenças permitem sacar o FGTS hoje mesmo

Todo trabalhador que possui sua carteira assinada, todos os meses, possui um valor que é depositado em sua conta do FGTS. O valor em questão, é enviado pela empresa e corresponde a 8% do seu salário, a finalidade do fundo, é proteger o trabalhador em certas situações, sendo a mais conhecida, quando há demissão sem justa causa. Contudo, é possível sacar o valor quando o empregado comprove uma doença grave, confira a lista das 15 doenças que possibilitam essa escolha.

Como é possível comprovar uma doença grave?

O primeiro passo antes de tentar conseguir sacar o valor integral do FGTS, é saber como é possível comprovar uma doença grave. Lembrando que isso é importante saber, até mesmo sem estar doente, para caso um dia aconteça alguma patologia surgir, entender o que se deve fazer para garantir que os direitos sejam respeitados. Os principais métodos para comprovar são:

Relatório médico: solicite do seu médico um relatório bastante detalhado, com o diagnóstico da doença e os estágios, presente e futuro, além das indicações dos devidos tratamentos;

solicite do seu médico um relatório bastante detalhado, com o diagnóstico da doença e os estágios, presente e futuro, além das indicações dos devidos tratamentos; Exames médicos: mantenha sempre os exames atualizados, principalmente, os exames laboratoriais e os de imagens que servem para comprovar a situação;

mantenha sempre os exames atualizados, principalmente, os exames laboratoriais e os de imagens que servem para comprovar a situação; Especialista: por fim, opte por ser avaliado por um especialista na área da patologia, desse modo, o laudo dele terá uma maior credibilidade.

Também é bastante importante levar o histórico de saúde, para entender como a doença surgiu, se foi de repente ou pode ter alguma relação com as atividades desenvolvidas, por exemplo.

Quais as 15 doenças graves que permitem o saque do FGTS?

É importante lembrar que todas as doenças estão previstas em lei e por isso, devem ser respeitadas. Mas caso haja alguma doença que não esteja na lista mas é “grave”, o trabalhador pode tentar conseguir o direito na via judicial:

Alienação Mental;

Cardiopatia Grave;

Cegueira;

Contaminação por Radiação;

Doença de Parkinson;

Espondiloartrose Anquilosante;

Estado avançado da Doença de Paget;

Hanseníase;

Hepatopatia Grave;

Nefropatia Grave;

Paralisia Irreversível e Incapacitante;

Tuberculose Ativa;

HIV/AIDS;

Neoplasia Maligna;

Estágio Terminal.

As doenças citadas dão direito ao trabalhador efetuar o saque integral do fundo de garantia.

Como solicitar o FGTS?

A solicitação pode ser realizada diretamente pelo aplicativo FGTS, que está disponível para Android e iOS, basta seguir o passo a passo a seguir:

Entre no aplicativo, efetue login e clique em “meus saques”;

Escolha a opção “outras situações de saques”;

Informe o motivo e escolha “doença grave, terminar ou órtese/prótese”;

Informe se quem está doente é o titular ou dependente;

Leia todas as informações que irão aparecer na tela e clique em “solicitar saque FGTS”.

Pronto, agora basta informar a conta bancária para receber o valor, enviar a documentação exigida e esperar o retorno do INSS.

