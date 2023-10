Comunicado geral: Ministro anuncia mudança no Bolsa Família e garante facilidades

Foi anunciado na última segunda-feira (30), pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) o Disque Social 121, um novo serviço de suporte para beneficiários do Bolsa Família e usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre a nova ferramenta para os beneficiários.

Novidades no seu benefício

Desde a última segunda-feira (30), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) lançou um novo serviço de suporte para beneficiários do Bolsa Família e usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O Disque Social 121 é uma ferramenta telefônica desenvolvida com o propósito de auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Continue a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre o novo recurso.

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público de extrema importância, cujo objetivo principal é garantir a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos das famílias em situação de vulnerabilidade.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, ressalta que o SUAS desempenha um papel crucial na integração das políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias aos direitos básicos, como saúde, educação e assistência social.

Este sistema é composto por quatro esferas de gestão: a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, cada uma com responsabilidades claramente definidas na Norma Operacional Básica (NOB/SUAS).

Serviço 24 horas para auxílio de beneficiários

O Disque Social 121, que começou a operar na última segunda-feira, é um serviço telefônico disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aceita ligações de todo o país, tanto de telefones fixos quanto móveis, de forma gratuita.

Sua missão é fornecer informações sobre programas sociais, com destaque para o Bolsa Família, com o objetivo de garantir que as pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso fácil a recursos e serviços que possam melhorar sua qualidade de vida.

A implementação deste serviço representa um avanço significativo nas estratégias do governo para atender às necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade.

Outras formas de consulta do Bolsa Família

Além do Disque Social 121, há diversas outras maneiras de obter informações sobre o Bolsa Família. A Central Caixa 111 é um serviço eletrônico dedicado aos beneficiários, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, proporcionando uma opção conveniente para verificar informações sobre o programa a qualquer momento.

Para um atendimento mais personalizado, é possível ligar para o número 0800 726 0207, com atendimento humano disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h. Além disso, o atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia.

Plataformas online, como o aplicativo do Bolsa Família, o aplicativo e site do Cadastro Único (CadÚnico), o Portal Cidadão da Caixa e o aplicativo Caixa Tem também estão à disposição para fornecer informações e facilitar o acesso aos serviços necessários, oferecendo uma variedade de opções para que os beneficiários possam escolher a forma mais conveniente de obter informações.

Cancelaram meu Bolsa Família, o que fazer?

É fundamental compreender as ações a serem tomadas em caso de cancelamento do seu benefício do Bolsa Família, uma situação que pode ocorrer devido a uma atualização de renda.

Quando a renda familiar excede o limite do programa, que é de até R$ 218,00 por pessoa, as famílias são direcionadas para a Regra de Proteção ou, em casos de aumento significativo de renda, são excluídas imediatamente do programa.

Em agosto, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) informou que 99,7 mil famílias tiveram seus benefícios cancelados.

No entanto, é importante destacar que essas famílias ainda têm a oportunidade de apelar e solicitar a reversão do cancelamento para voltar a receber o Bolsa Família em novembro.

Para verificar a situação do benefício assistencial, é essencial utilizar os principais canais de consulta, como o aplicativo Caixa Tem e o Portal Cidadão, onde o governo envia atualizações relevantes.

