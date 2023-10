Vai deixar dinheiro parado? Você tem direito a estes 5 benefícios e não sabia

Em tempos de desafios econômicos, conhecer e aproveitar os benefícios sociais disponíveis pode ser uma estratégia importante para aliviar o aperto financeiro e garantir um pouco mais de tranquilidade no orçamento familiar. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba cinco tipos de benefícios os quais você pode ter direito, e como solicitar sua concessão.

Saiba cinco tipos de benefícios os quais você pode ter direito, e como solicitar sua concessão.

Dinheiro a sua espera

Energia, água, gás e demais contas do cotidiano não cessam seus débitos, e, em meio a essa realidade financeira desafiadora, muitos brasileiros se perguntam se há alguma tábua de salvação sob a forma de benefícios sociais do governo.

Siga a leitura abaixo para conhecer cinco programas que podem aliviar o peso dessas obrigações financeiras e, assim, auxiliar as famílias em suas despesas.

O que são os benefícios sociais?

Os benefícios sociais do governo representam recursos financeiros destinados à população em situações diversas, abrangendo desde idosos até pessoas de baixa renda, jovens e outros segmentos.

Embora cada programa tenha um propósito específico, todos compartilham o objetivo comum de prover assistência às pessoas cadastradas que atendem aos critérios predefinidos.

É importante notar que os valores, datas de pagamento e descontos variam de acordo com o programa e podem ocorrer anualmente, mensalmente ou em outras frequências estabelecidas.

5 benefícios sociais para conhecer

1. Bolsa Família

O programa Bolsa Família é uma iniciativa voltada para o apoio financeiro de famílias em situação de pobreza ou pobreza extrema. Para ser elegível, é necessário que a renda mensal por pessoa seja de R$ 210,01 a R$ 500 ou igual ou inferior a R$ 105,00, respectivamente.

Os valores concedidos são de no mínimo R$ 600 e são pagos mensalmente, conforme um calendário específico.

Quem tem direito? Famílias em situação de pobreza ou pobreza extrema que incluam gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças, adolescentes e jovens com idade entre 0 e 21 anos incompletos.

A inscrição no CadÚnico com dados atualizados regularmente é um pré-requisito, e a seleção final dos beneficiários é conduzida pelo Ministério da Cidadania.

2. Auxílio Gás

Como o próprio nome sugere, o Auxílio Gás tem o propósito de fornecer gás de cozinha para famílias de baixa renda. O valor do auxílio corresponde ao preço médio do botijão no país, podendo variar, e os pagamentos ocorrem a cada dois meses.

Quem tem direito?

Famílias inscritas no Cadastro Único com dados atualizados nos últimos 24 meses, com foco em priorizar mulheres vítimas de violência doméstica.

Como conseguir?

Além do Cadastro Único, é necessário comparecer pessoalmente a uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) na cidade de residência e solicitar o benefício.

3. Tarifa Social

Diante da necessidade de economizar energia elétrica, o programa Tarifa Social surge como uma alternativa. Ele oferece descontos que variam de 10% a 65% no valor mensal da conta de luz, dependendo da faixa de consumo.

Quem tem direito?

Famílias cadastradas no Cadastro Único com renda igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 606), idosos com 65 anos ou mais, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência ou com doenças que demandem aparelhos elétricos.

Como conseguir?

Para aqueles já inscritos no Cadastro Único ou que recebem o Benefício de Prestação Continuada, a inclusão no programa é automática.

4. Carteira da Pessoa Idosa

Não se trata de uma Carteira Nacional de Habilitação, mas sim de descontos em viagens interestaduais, abrangendo transportes rodoviários, ferroviários e aquaviários. Os descontos podem ser totais (para apenas duas pessoas por veículo) ou de 50% sobre o valor das passagens.

Quem tem direito?

Idosos com idade igual ou superior a 60 anos registrados no Cadastro Único e com renda individual de até dois salários mínimos (R$ 2.424).

Como conseguir?

Além do Cadastro Único, é necessário comparecer pessoalmente a uma unidade do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) em sua cidade e solicitar o benefício.

5. Identidade Jovem (ID Jovem)

A Identidade Jovem é um documento destinado a jovens de baixa renda com idades entre 15 e 29 anos. Entre suas vantagens, está a possibilidade de pagar meia-entrada em eventos culturais e esportivos, bem como obter vagas gratuitas ou com desconto no transporte interestadual.

Quem tem direito?

Além da faixa etária mencionada, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, com informações atualizadas nos últimos dois anos, ter um Número de Identificação Social (NIS) ativo e uma renda familiar mensal de até dois salários mínimos.

Como conseguir?

Após obter o NIS, é possível acessar o site ou o aplicativo oficial da Identidade Jovem para fazer o cadastro. O documento é gerado imediatamente e tem validade de seis meses, com possibilidade de renovação.

Conheça seus direitos

Sendo assim, fique atento a essas oportunidades e certifique-se de que você e sua família estejam recebendo o apoio a que têm direito.

A seguir, confira os principais benefícios do governo em 2023, no vídeo abaixo.

