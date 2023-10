Contratar um empréstimo para pagar dívidas é uma decisão que requer uma análise cuidadosa e consciente. É importante considerar não apenas o tipo de empréstimo, mas também a própria situação financeira e a capacidade de pagamento, a fim de evitar agravar o endividamento. E para que sua escolha garanta uma estabilidade financeira, siga a leitura abaixo e entenda as melhores opções disponíveis.

Quitar as dívidas com empréstimo é uma boa? Veja as melhores saídas. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O jeito certo de acabar com dívidas

Contratar um empréstimo para pagar contas pode parecer uma alternativa extrema. No entanto, em alguns casos, obter crédito para organizar suas finanças e colocar as dívidas em dia pode ser a melhor solução.

Siga a leitura abaixo e entenda alguns fatores a serem considerados antes de contratar um empréstimo para quitar suas contas e se realmente vale a pena optar por essa linha de crédito em tal situação.

Leia mais: Aviso: Caixa permite parcelar dívidas de qualquer valor; confira

Como funciona o empréstimo e a análise de crédito?

O empréstimo é uma modalidade de crédito bastante comum, onde uma instituição oferece um valor emprestado a um cliente, que assumirá a responsabilidade de pagamento a longo prazo, incluindo encargos financeiros.

Existem diversos tipos de empréstimos, variando em termos de forma de pagamento, prazos, condições e critérios de contratação, se adaptando à situação individual de cada requerente.

Por conta do compromisso financeiro a longo prazo, os bancos necessitam avaliar a confiabilidade do cliente em honrar a dívida.

Para isso, recorrem à análise de crédito, realizada em colaboração com os órgãos de proteção ao crédito, utilizando o Score – uma pontuação associada ao CPF de cada indivíduo que reflete seu histórico de dívidas e pagamentos, entre outros fatores.

A consulta ao Score possibilita aos bancos avaliar o requerente e adaptar suas ofertas com base nessa análise, determinando as condições contratuais e as taxas de juros.

Existem empréstimos específicos para quitação de dívidas?

Dentro do vasto mercado financeiro, é possível encontrar diversas opções de empréstimos, algumas delas sendo especialmente vantajosas para a quitação de dívidas e a organização das finanças pessoais.

No caso de pessoas com dívidas pendentes, é possível que seu Score esteja baixo, indicando uma situação de inadimplência. Isso, por sua vez, pode dificultar a obtenção de crédito tradicional.

Entretanto, existem empréstimos que dispensam a análise de crédito, tornando o processo de contratação mais acessível mesmo para aqueles com restrições no nome.

Tipos de empréstimos para dívidas

No vasto leque de opções de crédito disponíveis no mercado, como empréstimo pessoal, financiamento, empréstimo com garantia de bens, os mais comuns são:

Empréstimo pessoal

Empréstimo consignado

Empréstimo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)

Empréstimo com garantia

Empréstimo pessoal para quitar dívidas

O empréstimo pessoal é uma opção que normalmente exige a análise de crédito associada ao CPF do requerente. Embora seja uma alternativa que pode ser contratada mesmo por negativados, as taxas de juros aplicadas tendem a ser consideravelmente altas para aqueles que possuem restrições no nome.

Portanto, essa pode não ser a escolha mais vantajosa para a quitação de dívidas, uma vez que os juros elevados podem dificultar o processo de reorganização financeira.

Entretanto, em situações extremas, como a necessidade de pagamento de contas essenciais do dia a dia, como energia e água, o empréstimo pessoal pode ser a solução para evitar o corte de serviços básicos.

Empréstimo consignado

O empréstimo consignado é uma modalidade que não requer análise de CPF do titular e é oferecido a diversos grupos de pessoas, incluindo:

Aposentados, pensionistas e segurados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Servidores públicos federais, municipais e estaduais, ativos e inativos.

Trabalhadores de carteira assinada.

Uma das principais vantagens desse tipo de empréstimo é que as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento mensal do contratante, o que permite a aplicação de taxas de juros mais baixas durante a contratação.

Além disso, o empréstimo consignado oferece prazos mais longos, variando de 84 a 96 meses, dependendo do perfil do solicitante. Sua aprovação é mais simples e menos burocrática, tornando-o uma alternativa atrativa para muitos.

Para os aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, o comprometimento da renda com o empréstimo consignado é de até 35%, enquanto 5% podem ser destinados ao cartão de crédito consignado e 5% ao cartão de benefício consignado.

No caso do empréstimo consignado BPC, até 30% da renda do segurado pode ser comprometida, e as modalidades de cartão consignado podem consumir 5% da renda.

Além disso, os beneficiários têm o limite de 13 linhas de empréstimo consignado ativas ao mesmo tempo e podem manter 2 linhas de cartão de crédito ou cartão de benefício consignado em paralelo.

Essas limitações visam evitar o comprometimento excessivo da renda e auxiliar no controle das dívidas, contribuindo para a saúde financeira dos contratantes.

Empréstimo com saldo do FGTS

O empréstimo do FGTS, também conhecido como antecipação do saque-aniversário, é uma modalidade de crédito que não gera descontos mensais na renda do contratante.

Essa operação está disponível para aqueles que optaram pelo saque-aniversário do FGTS, uma alternativa ao saque-rescisão, que é o formato original de retirada do saldo do FGTS.

A antecipação pode ser contratada por pessoas com restrições no nome, desde que possuam saldo em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia, ou sejam trabalhadores de carteira assinada.

Uma das principais vantagens é que o saldo devedor desse tipo de crédito é descontado anualmente diretamente do saldo do FGTS do titular, preservando assim sua renda mensal intacta.

Empréstimo com garantia: protegendo seu patrimônio

O empréstimo com garantia de bens é um tipo de crédito no qual o contratante oferece um bem pessoal, geralmente um imóvel ou um veículo, como garantia, caso não possa cumprir com sua dívida.

Essa modalidade, que utiliza um bem como garantia, aumenta as chances de aprovação, mesmo para aqueles que estão com o nome sujo. No entanto, é crucial ressaltar que, caso o pagamento da dívida não seja cumprido, o bem em questão pode ser tomado pela instituição credora.

Portanto, ao escolher essa alternativa, é fundamental organizar-se bem para garantir o pagamento e evitar a perda de seu patrimônio.

A melhor opção para negativados

Se você está pensando em contratar um empréstimo para pagar contas e organizar suas finanças, o ideal é optar por alternativas que não exijam análise de crédito. Isso ajuda a evitar juros abusivos que podem tornar o crédito desvantajoso.

Entre as opções mencionadas, as mais recomendadas para esse cenário são o empréstimo consignado e a antecipação do saque-aniversário do FGTS.

Essas modalidades, que utilizam descontos diretos em benefícios ou folha de pagamento, costumam apresentar taxas de juros mais baixas.

Além disso, oferecem prazos de pagamento mais longos e são caracterizadas pela facilidade de contratação e rápida liberação de recursos, o que é fundamental para limpar seu nome de forma eficaz.

Afinal, vale a pena recorrer a um empréstimo para quitar dívidas?

O educador financeiro Alessandro Azzoni destaca que a troca de várias dívidas onerosas com taxas de juros elevadas por um empréstimo com taxas mais favoráveis é uma excelente solução.

Ao organizar suas dívidas e compreender os valores necessários para quitá-las, a aquisição de um empréstimo pode ser uma estratégia eficaz para recuperar sua reputação financeira no mercado.

Entretanto, é imprescindível manter suas contas em dia e manter suas finanças sob controle para evitar um ciclo vicioso, onde você recorre a empréstimos para quitar dívidas e, inadvertidamente, cria novos débitos no processo. Portanto, planejamento e disciplina são essenciais ao considerar essa alternativa.

Confira algumas dicas adicionais da jornalista e educadora financeira, Nathalia Arcuri, sobre as melhores maneiras de limpar seu nome e quitar suas dívidas, no vídeo abaixo.

Leia também: Como funciona o Desenrola Rural para quitar dividas de pequenos produtores