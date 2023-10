A rede McDonald´s anunciou, recentemente, que o Brasil se tornou o pioneiro na América Latina a receber a iniciativa do programa de pontos “Meu Méqui”, que de acordo com requisitos pré-estabelecidos pode dar a chance dos clientes mais fiéis conseguirem lanches totalmente de graça. Acompanhe a leitura a seguir e saiba como funciona a promoção.

McDonald’s: como conseguir lanche de graça. — Foto: Reprodução

Seu ‘Méqui’ de graça

O McDonald’s, uma das gigantes do setor de fast food global, revelou recentemente o seu programa de fidelidade denominado “Meu Méqui”.

Sob este inovador sistema, os clientes mais viciados da lanchonete poderão acumular pontos que lhes darão acesso a diversos produtos, a exemplo de hambúrgueres e sobremesas.

É importante lembrar que o Brasil se tornou o pioneiro na América Latina a receber essa iniciativa, já que países como os Estados Unidos e a Inglaterra já usufruíam desse benefício. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba como funciona a promoção.

Leia mais: Onde está o Ronald? O que aconteceu com o palhaço do McDonald’s

Detalhes do programa de fidelidade McDonald’s

A novidade já se encontra à disposição dos consumidores, e para participar, basta fazer o download do aplicativo da rede e concluir um cadastro simples. Para somar pontos, é necessário informar o número de CPF ou apresentar o QR Code do aplicativo no momento da compra.

Cada real que você gastar no McDonald’s se transforma em 100 pontos. Os prêmios têm início a partir de 6.000 pontos, e incluem opções como sorvetes, cafés e pães de queijo. Com 12.000 pontos, os clientes podem desfrutar de um McColosso de chocolate, uma porção de batata frita pequena ou um cheeseburger.

Ao alcançar 50.000 pontos, o valor máximo, o cliente tem direito a escolher entre um Big Tasty, um McLanche Feliz ou uma McOferta, que pode ser um Big Mac, um Cheddar McMelt, um Quarteirão com Queijo ou um McChicken.

O programa “Meu Méqui” promete cativar os consumidores brasileiros, oferecendo recompensas atrativas à medida que desfrutam das delícias oferecidas por essa icônica rede de fast food.

Pontos têm prazo de validade

Os pontos permanecem válidos durante um período de seis meses, contados a partir da data da aquisição.

Para resgatar as premiações, é necessário acessar o aplicativo, onde o cliente poderá verificar quais produtos estão disponíveis para resgate, de acordo com o saldo de pontos acumulado, e então realizar o pedido por meio da plataforma de entrega ou retirada da rede.

Como um bônus especial, na primeira compra efetuada após a conclusão do cadastro até o dia 5 de novembro, o consumidor será agraciado com 6.000 pontos no programa de fidelidade. Como mencionado mais acima, o Brasil é o pioneiro na América Latina a receber essa inovadora iniciativa.

Confira, no vídeo abaixo, como utilizar o app do McDonald´s para aproveitar o recurso de acúmulo de pontos para garantir o seu lanche 0800!

Leia também: Homem corta refrigerante e fast food e o resultado IMPRESSIONA qualquer um