Saldo bloqueado do FGTS: aprenda como liberar e sacar

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é considerado um direito fundamental dos trabalhadores do Brasil. Desta forma, é natural que muitos se questionem ou até mesmo fiquem apreensivos quando há um alerta indicando que o saldo se encontra bloqueado, mesmo com saldo em conta. Descubra o significado do FGTS bloqueado e aprenda o passo a passo de como desbloquear o valor do saldo para saque, na leitura abaixo.

O bloqueio do FGTS significa que, embora o valor esteja creditado, ele não pode ser movimentado. No entanto, a questão principal é: por que o bloqueio ocorre e como é possível solucioná-lo?

Siga a leitura abaixo e entenda toda as informações necessárias para compreender e resolver essa situação.

Alerta de bloqueio do FGTS: entendendo a situação

Diversas circunstâncias podem levar ao bloqueio do saldo do FGTS. Entre as principais causas estão a opção pelo saque-aniversário, empréstimos vinculados, bloqueio por decisão judicial e eventuais equívocos nos dados cadastrais do titular da conta.

Cada uma dessas situações demanda procedimentos específicos para a regularização do FGTS bloqueado.

Passo a passo para regularizar o FGTS bloqueado

Saque-Aniversário

Para os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e desejam retornar à modalidade de saque-rescisão, é necessário acessar o aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS. Lá, devem verificar a modalidade ativa e seguir as instruções para fazer a mudança.

Erro nos dados cadastrais

A correção de informações cadastrais é um processo simples. No aplicativo FGTS (Android e iOS), basta selecionar a opção “Dados Pessoais” e atualizar as informações necessárias.

Bloqueio judicial

No caso de bloqueio por decisão judicial, somente após o pagamento integral da dívida e a emissão de um ofício pelo Poder Judiciário autorizando o desbloqueio é que a situação se regulariza.

Bloqueio por empréstimo

Para compreender se o bloqueio do FGTS está relacionado a um empréstimo com o FGTS, o contribuinte deve acessar o aplicativo FGTS (Android e iOS) e verificar o extrato detalhado, onde encontrará informações sobre a origem do bloqueio.

Outras situações de bloqueio

Caso, após verificar as razões usuais, o trabalhador ainda encontre o FGTS bloqueado, a melhor abordagem é entrar em contato diretamente com a Caixa Econômica Federal. Isso pode ser feito ligando para os números de atendimento: 4004 0104 para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 104 0104 para as demais regiões.

É importante estar ciente dos procedimentos adequados para lidar com o bloqueio do FGTS, uma vez que ele representa um recurso essencial para os trabalhadores brasileiros. Ações precisas podem garantir a resolução rápida dessa situação e o acesso aos valores retidos.

