Como já é costume em feriados de âmbito nacional, todas as instituições financeiras, sem exceção, têm seu funcionamento suspenso. No entanto, para serviços digitais, os serviços, na maioria dos casos, permanece inalterado. Recentemente, o Nubank enviou aos seus clientes um comunicado referente ao feriado de Finados. Siga a leitura e saiba mais informações.

Atenção: comunicado urgente do Nubank; o que aconteceu?

Aviso aos clientes

O Nubank emitiu um comunicado aos seus clientes referente ao próximo feriado de Finados, que acontecerá no dia 2 de novembro.

Conforme é de praxe em datas comemorativas, alguns de seus serviços passarão por ajustes em seu funcionamento. Portanto, é crucial que os usuários estejam atentos e se planejem adequadamente.

Continue lendo, logo abaixo, e entenda quais impactos o recesso poderá ter no funcionamento dos serviços da fintech.

Entenda os impactos do feriado no funcionamento do Nubank

Embora todos os serviços oferecidos pela instituição sejam de natureza exclusivamente online, existem situações específicas em que o acesso pode ser limitado fora dos dias úteis, assim como ocorre em instituições financeiras mais tradicionais.

Assim, o Nubank sempre antecipa-se a feriados nacionais, enviando comunicados de alerta aos seus usuários para que possam se organizar e evitar quaisquer contratempos durante essas datas. É importante ressaltar que o dia 2 de novembro é o Dia de Finados no Brasil. A seguir, apresentamos mais informações sobre o funcionamento do Nubank durante o feriado.

Nubank e seus serviços no Feriado

Conforme as informações divulgadas pela fintech, as alterações no funcionamento dos serviços durante o feriado serão as seguintes:

Transferências via TED: Estarão indisponíveis durante o feriado;



Estarão indisponíveis durante o feriado; Resgates de Investimentos: Tais como renda fixa, renda variável e fundos. Solicitações feitas após as 14h do dia 01/11 serão processadas somente no dia 03/11;



Tais como renda fixa, renda variável e fundos. Solicitações feitas após as 14h do dia 01/11 serão processadas somente no dia 03/11; Resgates das Caixinhas com RDB Resgate Diário e Fundo Nu Reserva Imediata: Solicitações após às 14h do dia 01/11 serão processadas somente no dia 03/11;



Solicitações após às 14h do dia 01/11 serão processadas somente no dia 03/11; Pagamento de Boletos: Boletos com data de vencimento em 02/11 poderão ser pagos até o dia 03/11, sem acréscimo de juros ou tarifas. Vale ressaltar que a exceção são os boletos de cobrança de impostos, que devem ser pagos no dia 01/11 para evitar qualquer acréscimo financeiro.

Todos os serviços mencionados voltarão a funcionar normalmente no dia seguinte ao feriado, ou seja, em 03/11.

Transferências no feriado pelo Nubank

Em relação às transferências durante o feriado, o Nubank assegura aos seus clientes que não há motivo para preocupações. O sistema Pix permanecerá disponível para efetuar transações a qualquer momento na plataforma, inclusive no feriado de Finados.

Além disso, é importante destacar que a instituição financeira oferece atualmente diversas opções relacionadas ao sistema de transferência instantânea, tais como boletos no Pix, Pix no Crédito, entre outras alternativas.

Dessa forma, mesmo com as adaptações de funcionamento durante o feriado, o Nubank continua a disponibilizar soluções eficientes para atender às necessidades financeiras de seus clientes, garantindo que as transações possam ser realizadas sem contratempos.

