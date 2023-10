Black Friday 2023: acaba de sair as melhores dicas para economizar

Outubro, enfim, termina nesta terça-feira (21), e com a chegada de novembro é inevitável que os brasileiros adeptos de compras com preços atrativos já pensam na famosa Black Friday. No entanto, este período onde há uma verdadeira febre por compras pede uma cautela especial para não acabar pagando muito mais por um produto que era para, de fato, estar em oferta. Siga a leitura abaixo e confira as cinco dicas para economizar neste período.

Confira as cinco dicas para economizar neste período de Black Friday. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A febre das compras está chegando

Outubro entra em seu último dia e, com a proximidade de novembro, as atenções se voltam para o grande evento de compras que é a Black Friday 2023.

É um período aguardado por muitos, repleto de descontos e promoções tanto nas lojas físicas quanto virtuais, incluindo gigantes do varejo como Mercado Livre, Amazon, Americanas e Magazine Luiza (Magalu).

No entanto, é aconselhável se atentar às falsas promoções e possíveis irregularidades praticadas nas vendas que podem fazer com que você, consumidor, gaste muito mais do que deveria. Para não correr tal risco, continue a leitura abaixo e saiba algumas dicas para comprar com inteligência na Black Friday.

5 dicas para economizar na Black Friday

1. Faça uma lista de compras

A primeira estratégia para garantir as melhores ofertas é começar com uma lista de compras bem definida.

Anote os produtos que deseja adquirir, o que economizará tempo nas buscas. No entanto, não basta apenas listar os itens; é fundamental fazer uma pesquisa detalhada sobre eles e seus históricos de preços. Assim, será possível determinar se os descontos oferecidos são realmente vantajosos.

Além disso, é recomendável buscar avaliações e comparações na internet para conhecer os pontos fortes e fracos dos produtos desejados, bem como obter insights valiosos com base nas experiências de outros consumidores.

2. Faça o cadastro nas lojas com antecedência

Em lojas virtuais, tempo é dinheiro, e cada minuto economizado pode significar uma grande economia no bolso. Portanto, uma estratégia eficaz é realizar o cadastro antecipadamente nos sites das lojas em que planeja fazer suas compras.

As promoções muitas vezes têm prazos limitados, e os estoques esgotam rapidamente, tornando o registro prévio uma vantagem significativa.

3. Verifique a confiabilidade da loja

É importante lembrar que épocas como a Black Friday também atraem golpistas em busca de lucro fácil. Muitos consumidores já caíram em armadilhas de promoções falsas. Portanto, antes de efetuar qualquer compra, certifique-se de que a loja virtual seja confiável.

Uma medida de segurança é verificar a reputação da loja em plataformas de reclamações, como o Reclame Aqui, e confirmar a validade do CNPJ da empresa junto à Receita Federal. Além disso, é recomendável buscar informações sobre possíveis reclamações de outros compradores nas redes sociais.

4. Use cartões de crédito virtuais

Os cartões de crédito oferecem uma série de benefícios, como a opção de parcelar compras sem juros, acumular pontos em programas de recompensas e receber cashback. Além disso, proporcionam proteção adicional ao consumidor em caso de problemas com as compras.

Para minimizar os riscos de fraudes, uma opção segura é optar por cartões de crédito virtuais ou digitais. Esses serviços estão disponíveis em aplicativos para dispositivos Android e iOS e são oferecidos por diversos bancos, incluindo Nubank, Itaú e Banco do Brasil.

A vantagem desses cartões é a possibilidade de gerar números de cartão temporários, reduzindo consideravelmente o risco de fraudes.

5. Use a navegação anônima

Por fim, uma dica valiosa é utilizar a navegação anônima ao acessar as lojas virtuais. Isso porque cada interação online deixa rastros de atividades e preferências do usuário, que são usados pelas empresas para direcionar anúncios e resultados personalizados.

Ao navegar em modo privado, o consumidor evita influências de pesquisas passadas e obtém resultados mais imparciais.

Isso permite explorar ofertas de forma mais objetiva, encontrar preços competitivos e evitar influências de compras anteriores. Portanto, aproveite a navegação anônima para fazer escolhas mais informadas e econômicas durante a Black Friday.

