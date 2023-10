Novo leilão de casas e apartamentos permite usar o FGTS com desconto de 59%

Para quem sonha em obter a casa própria, o momento está chegando, já que o banco Santander está realizando um leilão com 72 imóveis com super descontos de até 59% e o melhor disso tudo, é que há a possibilidade de usar o FGTS como parte do pagamento, os lances estão disponíveis até o dia 6 de novembro às 15h30, confira e não perca essa chance.

Santander está realizando um leilão de casas com descontos de até 59%, confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Onde os imóveis estão localizados?

Eles estão em quase todo o Brasil e encontram-se divididos em várias categorias, como casas, prédios, apartamentos, salas comerciais e terrenos. Os estados contemplados são:

Amazonas (2);

Bahia (6);

Goiás (1); Maranhão (1);

Mato Grosso (2);

Mato Grosso do Sul (4);

Minas Gerais (4);

Paraná (7);

Paraíba (1);

Pará (1);

Pernambuco (2);

Rio Grande do Norte (1);

Rio Grande do Sul (5);

Rio de Janeiro (12);

Sergipe (3) e;

São Paulo (19);

além do Distrito Federal (1).

Os imóveis conseguem contemplar todos os “bolsos”, já que as ofertas variam de R$ 42 mil até R% 7 milhões, aos interessados, basta entrar na plataforma Superbid Exchange e verificar cada imóvel.

Característica dos principais imóveis

A região onde há mais imóveis disponíveis é São Paulo, na localidade, os valores giram de R$ 132,3 mil até R$ 7 milhões. O menor valor diz respeito a uma casa em Matão, ela possui 137 m² e está atualmente com um desconto de 37%. Já o maior valor é referente a uma casa com 4 mil m² em Barueri, o desconto nela é de 30%.

Já no Rio de Janeiro há 12 imóveis, o menor valor é de R$ 55,4 mil e contempla uma sala comercial de 23 m² que fica em São Gonçalo, o desconto é de quase 50%. Ao passo que o maior valor é uma casa de 1,5 m² na capital e ela está custando R$ 7 milhões com 9% de desconto.

Por fim, em Pernambuco, há dois imóveis e eles estão custando R$ 73 mil e R$ 331,8 mil, ambos contam com um super desconto de 50%. O mais em conta, diz respeito a uma casa com 168 m² em Buíque, ao passo que o mais caro diz respeito a uma casa de 225 m² em Lagoa do Carro.

Utilizando o FGTS para quitar uma parte do valor

Lembrando que os imóveis citados são apenas algumas das várias opções que estão disponíveis. Para vê-las completas, basta entrar no portal Superbid ou no Santander Imóveis. Além disso, os que estão nas capitais, terão benefício especial para que haja a desocupação e os que estão com débitos de IPTU e condomínio, até o leilão, terão as dívidas cessadas.

Já em relação ao pagamento, nem todos os imóveis permitem que o valor seja parcelado na mesma quantidade de parcelas, os residenciais podem financiar até 80% do valor em 420 meses, ao passo que nas salas comerciais o financiamento pode ocorrer em até 360 meses.

Por fim, há os lotes e os terrenos, eles só podem ser adquiridos à vista. Um ponto positivo é que há como utilizar o FGTS como uma parte do pagamento.

Veja no vídeo a seguir, as vantagens de utilizar o FGTS para comprar imóvel