Programa “Sempre Alerta” se torna alvo para golpistas no INSS

Não é de hoje que os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são alvos vulneráveis de golpistas. Haja vista que em grande maioria são pessoas humildes e aposentadas. Entretanto, O Governo Federal em parceria com o INSS estão lançando um programa cujo finalidade é exatamente esta: inibir a ação dos criminosos contra esses cidadãos. Veja abaixo todos os detalhes.

Programa Sempre Alerta se torna alvo par golpistas no INSS | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o programa “Sempre alerta”?

Trata-se de um programa em parceria do INSS e o Serasa. Haja vista que ambos comandado pelo Governo Federal. Cujo intuito é esclarecer o máximo de dúvidas por parte dos beneficiários do INSS a fim de evitar possíveis golpes e fraudes.

Os segurados do INSS são cidadãos mais vulneráveis em sua grande maioria. Os criminosos enxergam isso como um alvo fácil — entretanto, é importante ficar atento quanto alguns detalhes.

Estas pessoas possuem facilidades em adquirirem empréstimos e serviços financeiros — haja vista que todos os meses recebem repasses oriundos da folha de pagamentos do INSS.

Portanto, os empréstimos ou crédito em nome do titular — costumam ser com valores altos e taxas de juros bem abaixo do mercado. Lembrando que ficara estipulado nesta última semana o teto de 1,84% para as taxas de juros do consignado do INSS.

Logo — este programa servirá como um apoio e proteção aos cidadãos beneficentes do INSS a fim de evitar cair em golpes ou fraudes previdenciárias.

Faça isto e evite cair em golpes

É importante que os beneficiários do INSS fiquem atentos a todas as informações concedidas pelo órgão. O intuito é sanar o máximo possível de dúvidas dos beneficiários, reduzindo as chances de fraudes por parte do criminosos. Fique atento a estas dicas:

Documentos pessoais: jamais informe para terceiros o número ou nome do documento de identifação pessoal. Bem como a data de nascimento. Com informações do tipo — CPF, nome completo e data de nascimento é possível puxar uma série de informações relevantes sobre qualquer pessoa.

Telefone: O INSS jamais irá entrar em contato por telefone para pedir dinheiro, cobrar taxas, etc. Caso haja a ligação é de um autorizado do INSS — e nunca será para cobrar qualquer valor. Caso isso ocorra — na maioria das vezes é para alertar sobre alguma mudança ou coisa semelhante.

Terceiros: cuidado ao entregar as informações do benefício nas mãos de terceiros. Qualquer dúvida ou situação diferente — é recomendado entrar em contato com o gerente local para evitar golpes e fraudes.

Portanto, estas dicas práticas auxiliam os brasileiros a não caírem em golpes. Lembrando que esta situação é mais comum do que muitos imaginam. A prevenção é sempre o melhor cuidado.

