Aposentar sem contribuir com o INSS é possível? Entenda como funciona

A meta de vários brasileiros ao entrarem no mercado de trabalho, é conseguirem se aposentar no menor tempo possível. Mas o que poucos sabem, é que há como realizar este sonho mesmo não tendo a carteira de trabalho assinada. Em determinados casos previstos pela lei, é totalmente possível conseguir o benefício com o mínimo de burocracia, portanto, confira como isso pode se tornar realidade.

Os segurados especiais podem se aposentar sem contribuir de fato com o INSS

A Previdência Social garante que todo trabalhador consiga se aposentar, desde que consiga atingir os requisitos mínimos, inclusive aquelas pessoas que trabalham produzindo alimentos para sua própria subsistência, para essas pessoas, o INSS concede o nome de segurados especiais.

Os segurados especiais são aqueles que realizam tarefas e eles mesmo usufrui delas. Vale lembrar que as contribuições para a previdência só acontecem quando há excesso de produção e ela precisa ser vendida. Os segurados especiais são:

Agricultores;

Pescadores artesanais;

Indígenas que vivem em aldeias.

Quais os documentos necessários para comprovar a situação?

Vale lembrar que para comprovar a situação citada, é preciso comprovar, que de fato a pessoa ou o grupo familiar vive na situação de segurado especial.

Geralmente, os documentos que usam para comprovar, são os próprios emitidos pelo governo e aqueles que representam que a família realiza uma determinada atividade.

Os mais comuns e fáceis de se obter, são os títulos de propriedades que estão no nome da família e as notas fiscais de todos os insumos que foram comprados. Lembrando que o segurado especial, mesmo que tenha uma condição à parte para conseguir o benefício, precisa ter o mesmo período de atividade que os demais contribuintes.

Se aposentar contribuindo pouco

No caso apresentado, é possível se aposentar até mesmo sem contribuir, basta que durante toda a vida, o trabalhador desempenhe atividades que irão servir apenas para a subsistência de toda sua família.

Contudo, nem todo mundo encontra-se nessa situação, por isso, surgiram outras modalidades para quem deseja contribuir com um valor mínimo ou até mesmo pagando um pouco a mais. Isso serve, sobretudo, para os autônomos.

A maneira mais fácil, é abrir um MEI, pois por intermédio da guia que deve ser paga todos os meses, o empreendedor consegue pagar todos os impostos de uma só vez e ainda consegue ter direito aos benefícios previdenciários, como a aposentadoria. O valor é bem baixo e vale bastante a pena, pois além de regularizar o negócio, ainda garante o futuro.

