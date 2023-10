Novidade do WhatsApp deve melhorar a experiência do usuário

O WhatsApp continua sua expansão de recursos para tornar seus canais mais versáteis, com o objetivo de se estabelecer como uma plataforma central para informações e discussões diversas.

Recentemente, foram observados testes envolvendo a adição de filtros de reações nos canais. Agora, o portal WABetaInfo anunciou que existe uma versão do aplicativo que inclui suporte para mensagens de voz, ampliando as opções de conteúdo disponíveis, que já incluíam imagens, texto, vídeos e GIFs.

Mas será que estas novidades já estão disponíveis para os usuários do aplicativo de mensagens? A seguir, continue lendo e veja todos os detalhes.

WhatsApp anuncia novidade que melhoram experiência para usuários. Entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp tem novidades que melhoram experiência

A nova funcionalidade foi identificada na versão 2.23.23.2 do WhatsApp para Android, onde os recursos para enviar mensagens de voz em canais podem ser ativados com base em linhas de código existentes no aplicativo.

Isto sugere que a Meta, empresa proprietária do WhatsApp, já está em fase de testes dessa função, e ela poderá ser disponibilizada em breve para os administradores de canais.

A novidade deverá incluir as mensagens de voz nos canais e também destaca que os administradores terão a capacidade de enviar figurinhas, o que promete aumentar o envolvimento dos usuários com as publicações.

WhatsApp cada vez mais parecido com o Telegram?

Com estas novidades, o WhatsApp se aproxima cada vez mais do Telegram em termos de recursos para canais.

No entanto, é importante notar que o aplicativo da Meta ainda mantém algumas restrições, como a impossibilidade de enviar enquetes e a necessidade de limitar a criação de canais a um grupo selecionado de pessoas.

Aplicativo testa nova função para enviar áudios

O WhatsApp está testando uma nova função que permite aos usuários enviar mensagens de voz com reprodução única, de acordo com informações divulgadas pelo WABetaInfo.

Esta novidade encontra-se em estágio de testes e está disponível apenas para um grupo limitado de usuários, que utilizam as versões beta do aplicativo, tanto no sistema Android quanto no iOS.

Esta iniciativa tem como objetivo atender às necessidades dos usuários que desejam compartilhar informações sensíveis ou preservar a privacidade de suas mensagens de voz, evitando o arquivamento ou o compartilhamento indesejado de áudios com outros usuários na plataforma ou em redes sociais.

Embora haja grande expectativa entre os usuários do aplicativo de mensagens, ainda não foram fornecidas informações sobre a data de lançamento oficial dessa funcionalidade para todos os usuários.

A operação de áudio de reprodução única é simples e direta

De acordo com as informações disponíveis, esta novidade foi inicialmente identificada nos códigos da versão beta do WhatsApp, em uma atualização lançada em março.

A operação é descomplicada: basta tocar no ícone “1” que aparece ao lado do ícone de gravação da mensagem de voz. Uma vez que o modo de reprodução única é ativado e a mensagem de voz é enviada, o remetente perde a capacidade de reproduzir esse áudio.

Já o destinatário só poderá ouvir a mensagem uma única vez, pois ela será automaticamente excluída após a reprodução.

Esta funcionalidade é semelhante ao recurso “ver uma vez” do WhatsApp, que permite aos usuários compartilhar fotos e vídeos visualizáveis somente uma vez pelo destinatário.

Privacidade e proteção de dados para os usuários

Esta nova ferramenta surge como uma função valiosa para aqueles que desejam compartilhar informações confidenciais ou manter o controle sobre suas mensagens de voz, impedindo que sejam arquivadas ou compartilhadas por outros usuários.

Até o momento, a Meta, a empresa controladora do WhatsApp, ainda não divulgou detalhes sobre a data de lançamento definitiva dessa função para todos os seus usuários.

