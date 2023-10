WhatsApp não abre? Você foi excluído e não sabe? Entenda o que aconteceu

O WhatsApp teve sua funcionalidade comprometida em celulares Android nesta terça-feira, 24 de outubro. De acordo com relatos de usuários em redes sociais, como o X (antigo Twitter), muitos usuários enfrentaram dificuldades para acessar o serviço de mensagens, e alguns sequer conseguiram abrir o aplicativo.

Tudo indica que a causa dessa interrupção esteja relacionada a uma atualização que tornou o app incompatível com dispositivos Android, que utilizam versões do sistema operacional 4.1 ou anteriores.

Seu WhatsApp também foi afetado? Será que o problema é permanente ou vai ser normalizado? A seguir, continue lendo e saiba todos os detalhes sobre a instabilidade do WhatsApp, em dispositivos em Android.

WhatsApp sofre instabilidade em dispositivos Android

O Downdetector, uma ferramenta de monitoramento de quedas de serviços, registrou um aumento significativo de notificações sobre instabilidade no aplicativo de mensagens. O pico de notificações ocorreu às 7h22, somando quase 150 reclamações.

Uma reportagem do portal TechTudo buscou contato com a equipe de comunicação do app para obter mais informações sobre essa mudança, mas, até o momento da publicação deste artigo, não houve resposta. Testes conduzidos no TechTudo em dispositivos Android atualizados e iPhones (iOS) não demonstraram problemas no funcionamento do aplicativo.

Google Trends sinalizou aumento de buscas pelo termo

O Google Trends, uma ferramenta de análise de tendências de busca, revelou um aumento expressivo nas pesquisas relacionadas ao aplicativo de mensagens. Termos como “WhatsApp não abre”, “WhatsApp parou de funcionar”, “bug WhatsApp Android” e “WhatsApp parou de funcionar no Android” ganharam destaque nas últimas quatro horas desta terça-feira.

Aplicativo já havia informado sobre funcionamento do app

No entanto, a incompatibilidade já havia sido informada nas páginas oficiais do aplicativo. A Central de Ajuda do WhatsApp, acessível diretamente em seu site oficial (https://faq.whatsapp.com/1150261202542208), publicou um comunicado explicando que, a partir do dia 24 de outubro, o aplicativo só será compatível com dispositivos Android que utilizem a versão 5.0 ou posterior do sistema operacional.

Na prática, isto significa que quem possui um dispositivo com versões mais antigas do Android vai perder a capacidade de fazer uso do aplicativo. O mesmo se aplica aos iPhones com iOS 12 ou versões anteriores.

Celulares Samsung também vão perder acesso ao app

Segundo informações do portal Sam Mobile, a mesma restrição deve ser implementada nos celulares Samsung, a partir do próximo mês.

Dispositivos mais antigos da marca, que não receberam atualizações posteriores ao Android 5.1.1, também perderão a compatibilidade com o app.

Alguns usuários de dispositivos Android expressaram surpresa diante desta mudança, relatando problemas mesmo em celulares e outros gadgets Android com versões mais recentes.

Descubra a versão do Android no seu dispositivo

Descobrir qual versão do sistema Android você está usando pode ser um processo ligeiramente diferente, dependendo do fabricante do seu celular. Abaixo, apresentamos instruções para dois fabricantes amplamente conhecidos:

Samsung

Acesse o menu “Configurações” no seu dispositivo; Toque em “Sobre o telefone”; Escolha a opção “Informações do software”; Procure por “Versão Android”.

Motorola

Abra o menu “Configurações”; Clique em “Sistema”; Selecione “Sobre o dispositivo”; Localize a informação “Versão do Android”.

Certifique-se de verificar qual é a versão do sistema em seu celular. Isto é importante para garantir que seu dispositivo seja compatível com as últimas atualizações do aplicativo de mensagens, permitindo que você continue aproveitando todos os serviços oferecidos por esse popular aplicativo de mensagens.

