Boa notícia — brevemente os usuários do WhatsApp poderão ter duas contas no mesmo dispositivo. A opção é uma réplica do que foi adicionado ao Facebook. Permitindo a criação de mais de um perfil usando os mesmos dados da conta. A Meta anunciou essa informação de maneira extra oficial — mas tudo indica que nas próximas semanas a novidade chegue até os usuários.

Como ter 2 contas do WhatsApp no mesmo celular Veja como | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Usuários poderão ter duas contas no mesmo dispositivo

Os usuários do WhatsApp poderão ter acesso a duas contas usando o mesmo dispositivo. A priori, a novidade está disponível somente para os usuários do Android. Os usuários do WhatsApp que usam dispositivos da Apple, precisarão aguardar um pouco mais de tempo.

O procedimento padrão é simples e eficaz. É necessário que o dispositivo tenha suporte a dois chips. A fim de conseguir obter acesso a mais de uma conta no mesmo dispositivo. Em alguns dispositivos — pode ser possível “burlar” recebendo o SMS em outro dispositivo.

Dentro do WhatsApp o usuário precisa clicar nos três pontos — então basta clicar em “Adicionar nova conta” e então preencher um novo número de telefone e realizar um novo cadadastro. Até então, só era possível usando duas versões do WhatsApp.

Isto é — o convencional e Business. Alguns usuários usavam versões clonadas. Entretanto, não é recomendado. Cada conta criada terá suas próprias configurações.

Quando estará disponível para todos os usuários?

Nem todos os usuários terão acesso a novidade. É bem simples o seu uso. A funcionalidade permite que sejam criadas duas contas usando o mesmo dispositivo. É um passo a frente acerca dessas funcionalidades. Que até então era necessário realizar procedimentos de terceiros para conseguir realizar isso. Bem como o uso de aplicativos não oficiais.

Entretanto, os usuários do iPhone terão que aguardar um pouco mais. Haja vista que os dispositivos possuem acesso a um chip físico e um virtual. Logo, é necessário que a Meta anuncie como serão realizadas essas atualizações. Os dispositivos iOS possuem mais segurança e com isso esses procedimentos acabam tendo mais burocracias. Por este motivo que neste momento, os usuários iOS terão que aguardar um pouco.

Portanto, esta atualização é um marco para os usuários do WhatsApp. Estas duas contas podem ser de titularidades diferentes. Não é obrigado que seja da mesma pessoa. Podendo ser usado em dispositivos compartilhados, de casal, etc. Tudo indica que nos próximos meses o WhatsApp irá se transformar em uma verdadeira “rede social”.

Isto é — sem a necessidade de números e números. Lembrando que a Meta anunciou que nos próximos meses estará sendo disponibilizada ferramentas de criação de usuário, etc. Portanto — tudo indica que nos próximos meses haverá mais novidades.

