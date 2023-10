Estima-se que uma pessoa saudável inspira e expira aproximadamente 22 mil vezes por dia. Totalizando mais de 600 mil movimentos repetidos por mês. Na maioria das vezes isso é feito de maneira automática — sem uma reflexão ou muito menos esforço. Muitos não sabem — mas controlar a respiração pode acarretar em benefícios para a pressão arterial. Veja abaixo todos os detalhes e como controlar melhor a respiração.

Ciência mostra como baixar a pressão apenas respirando | Foto de Jenny Hill na Unsplash

Estudo revela segredo por trás da respiração

De acordo com um artigo publicado em janeiro de 2023 — na Frontiers in Physiology, há efeitos significativos na pressão arterial de acordo com a maneira cujo as pessoas realizam o processo de respiração. Isto é — inspiram e expiram.

Dentre os estudos incluídos, 17 dos 20 relataram declínios na pressão. Os estudos fizeram concluir que o tipo de respiração praticada pelas pessoas está diretamente ligada com sua pressão arterial.

Entretanto, que tudo irá depender da frequência, duração e como está sendo feito esta respiração. Isto é — de maneira comum ou durante exercícios. A respiração mais indicada pelos especialistas consiste no seguinte passo a passo:

Conte de um até cinco durante a inspiração; Conte de um até cinco durante a expiração; Prenda os lábios um no outro para facilitar a respiração.

Portanto — este período de inalação pode ser variado. Contabilizando de um até cinco, sete, etc. Podendo variar de acordo com o desejado e suportado. Logo, trata-se de uma prática de respiração benéfica para todas as pessoas.

Leia mais: Agora são 6! Novo sabor é descoberto pela ciência

Estes são os benefícios da respiração profunda

Uma respiração profunda é marcada por aproximadamente seis a dez respiração por minuto. Logo — o período de expiração acaba sendo um pouco mais longo. Haja vista que uma respiração comum entre as pessoas, acaba sendo ente 12-18 por minuto.

Durante o processo de inspiração, o diafragma se contrai e puxa para baixo. Haja vista que a estimulação máxima dos pulmões trabalha o nervo vago — que se estende do cérebro até o cólon.

Este nervo é responsável pela ativação a resposta entre digestão e descanso. Portanto — os benefícios de uma respiração profunda são muito mais complexos do que imaginam — liberando mais respiração para os pulmões, o cérebro recebe mais oxigênio.

Com isso há o aumento da liberação de substâncias no corpo. Bem como endorfinas, que é responsável pela redução dos níveis do hormônio epinefrina — responsável pelo estresse.

E por fim — ao expirar, o diafragma realiza uma pressão no sentido da vertical — na qual pressiona os pulmões. O sangue sai dos pulmões e a pressão arterial acaba aumentando. Portanto — para reduzir a pressão arterial, é recomendado a respiração profunda.

A fim de reduzir os hormônios do estresse, aumentar o bem-estar e reduzir a compressão feita nos pulmões e melhorar a sensação de bem-estar no corpo humano.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Viagra pode causar cegueira, afirma estudo científico