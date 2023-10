Através de estudos — pesquisadores do Irã descobriram uma relação direta entre o uso do Viagra e a cegueira. As pesquisas começaram após um paciente de após 32 anos perder a visão de um dos seus olhos após o consumo exagerado de sildenafila — substância ativa presente no “azulzinho”. As informações foram publicadas em uma revista científica e tem chamado a atenção de todos.

Viagra pode causar cegueira, afirma estudo científico | Foto de Michał Parzuchowski na Unsplash

Entenda o caso

O caso aconteceu em um hospital no Irã. O paciente que não teve o seu nome divulgado, ingeriu cerca de 100 gramas da substância. Haja vista que o recomendado é somente 50 gramas para quem apresenta problemas de disfunção erétil.

Logo após o consumo do ativo presente no Viagra — o paciente começou a ter dificuldades em enxergar e foi levado rapidamente para o hospital. As sequelas foram tão fortes que o homem não conseguiu se recuperar e perdeu toda a visão de um dos seus olhos.

O que causou esse quadro extremo foi um coágulo na artéria e veias que são responsáveis pela corrente sanguínea que é direcionada para o olho direito. Haja vista que isso acarretou em um severo deslocamento da retina e posteriormente em um edema macular — isso acontece quando entra sangue nessa região.

Até então, o paciente de apenas 32 anos era considerado totalmente saudável e não havia histórico pessoal ou familiar de quadros de coágulos. Há uma relação direta entre o Viagra e o triste incidente.

A sildenafila é uma substância ativa presente no Viagra. A sua função é proporcionar o relaxamento dos vasos sanguíneos da região — a fim de que haja um melhor fluxo sanguíneo para o órgão.

Outros casos foram divulgados

Outros casos envolvendo a substância e a sua relação com a cegueira foram divulgados. Haja vista que todos acarretaram no deslocamento da retina. Haja vista que ainda não se sabe ao certo o porquê desse paralelo entre o medicamento e a condição.

Tudo indica que o uso excessivo da substância acarretou os vasos sanguíneos que levam sangue para o olho direito do paciente. O que acabou resultando em problemas direto na retina — mais precisamente o deslocamento da mesma.

Com o número crescente de casos do tipo, os pesquisadores mundiais estão em busca de entenderem ao certo a relação entre o uso da substância e a cegueira. A fim de conseguirem evitar possíveis problemas e evitar consequências mais graves e extremas.

