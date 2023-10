Ainda tem moedas de cruzeiro na sua casa? Veja quanto vale

Não é raro encontrar alguns cruzeiros em gavetas velhas ou nas carteiras de nossos avós. O Cruzeiro foi o padrão de moedas usado pelo Banco Central por muitos anos. Por mais que a moeda em si não haja mais valor formal, é possível encontrar valores surpreendentes em cada peça nas mãos de colecionadores de moedas. Os populares numismatas estão à espera de boas oportunidades para fecharem grandes negócios.

Estas moedas podem valer muito dinheiro

Ao encontrar uma moeda de cruzeiro é importante guardar. Por mais que não possa mais ser usada no cotidiano — seu valor ultrapassa os cifrões presentes em suas faces.

Por ser um item considerado raro, os colecionadores chegam a pagar até 100 vezes mais que o seu valor de origem. Trata-se das moedas de 10, 20 e 30 cruzeiros. Todas fabricadas no ano de 1986.

Essas peças são as mais raras do padrão monetário — possuindo alto valor na mão dos colecionadores. Elas são muito valiosas em razão do contexto histórico cujo foram produzidas.

Todas as moedas abaixo foram produzidas no ano de 1986. Tiveram uma fabricação em média escala — tornando-se raras e sendo o desejo de milhares de colecionadores.

Moeda de 50 cruzeiros: é uma peça rara porque em sua face está presente a marca do plano piloto de Brasília;

Moeda de 20 cruzeiros: é uma peça rara porque em sua face está presente a marca de uma paróquia de São Francisco de Assim.

Moeda de 10 cruzeiros: é uma peça rara porque em sua face está presente a marca do mapa rodoviário do Brasil;

Portanto, trata-se de itens muito valiosos e que possuem um valor não somente emocional como histórico para milhares de brasileiros. Haja vista que faz parte da história do país.

Preço e dicas de venda

Os preços são muito variados e depende bastante do estado de conservação da moeda — haja vista que o seu valor está presente em sua originalidade. Portanto — caso a moeda tenha sido restaurado posteriormente, seu valor é reduzido.

Os valores estão entre R$ 40 e R$ 120. Para ambas as moedas. Entretanto — isto no valor de lojas. Em casas de leilão é possível vender por muito mais dinheiro.

Estes itens são raros e poucas pessoas possuem no Brasil — ou pelo menos sabem que possuem. Existem alguns produtos que têm preço, outros têm valor. Para vender esses itens é possível usar o Marketplace do Facebook, OLX e até mesmo lojas como Shopee.

Lembrando que é sempre importante verificar a veracidade das vendas a fim de evitar cair em golpes e acabar perdendo a moeda. Ademais — basta juntar o máximo possível desses itens e conseguir obter uma série de lucros oriundos dessas moedas antigas.

