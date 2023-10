Pis/Pasep: quem tem saldo ainda pode resgatar dinheiro extra

Boa notícia para os brasileiros que têm dinheiro acumulado no PIS/Pasep. Agora é possível obter esses repasses através de um crédito especial que o Governo Federal abriu no orçamento de 2023. O intuito é pagar os saldos acumulados de cotistas do PIS/Pasep. Os valores são elevados e surpreenderam até mesmo os especialistas.

PisPasep quem tem saldo ainda pode resgatar dinheiro extra | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Governo abre crédito especial para cotistas

Este crédito especial foi inserido no orçamento de 2023. O intuito é realizar o pagamento dos cotistas do PIS/Pasep que possuem dinheiro acumulado para sacar. Haja vista que é válido somente para os brasileiros que haviam deixado repasses acumulados anteriormente como já foi explicado em vários artigos de nosso site.

A média desses valores será de R$ 10 mil. Estima-se que cerca de 8 mil trabalhadores receberão o dinheiro. É possível pedir o resgate hoje mesmo através do passo a passo abaixo.

No ano de 2022 foi aprovado uma emenda que permitia que os repasses acumulados no PIS/Pasep retornassem para o Tesouro Nacional. Isto é — aqueles que já tinham mais de 20 anos guardados. Entretanto, ainda é possível realizar o resgate em até cinco anos após ter ido para os cofres públicos.

Estes recursos destinados irão sair da programação do Bolsa Família. Mas como afirmou o Ministro responsável — os brasileiros não sofrerão qualquer prejuízo. Haja vista que foi necessário essa migração de repasses.

Cerca de 10 milhões de trabalhadores teriam direito a estes repasses. Totalizando cerca de 24,6 bilhões acumulados nas contas do PIS/Pasep.

Afinal, como consultar o dinheiro?

Para consultar o PIS/Pasep o trabalhador poderá usar o aplicativo da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. E então, na opção de abono salarial procurar por “PIS/Pasaep”.

Haja vista que a consulta é feita com base nos recursos anteriores que não foram sacados. Como se trata de um benefício anual que é sacado todos os anos — caso haja repasses são esquecidos.

Para informações mais precisas — o trabalhador poderá ir até uma agência bancária a fim de obter mais informações a respeito dos repasses atrasados do PIS/Pasep.

É importante levar um documento de identidade pessoa como o RG e o comprovante de residência. Caso haja repasses esquecidos para sacar é possível já voltar para casa com o montante em mãos.

O titular dos valores precisa estar presente. Caso contrário — será necessário uma procuração para que o mesmo tenha acesso aos repasses em questão.

