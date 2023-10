O Bolsa Família de outubro começará a ser pago a partir deste dia 18. Os pagamentos serão estendidos até o dia 31 do mês. O programa irá contar com uma série de adicionais e repasses exclusivos para os beneficiários. Haja vista que o Bolsa Família é um programa de distribuição de renda e conta com uma série de auxílios para os brasileiros.

Pagamentos adiantados Quando cai o Bolsa Família de outubro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Cronograma do Bolsa Família

O Bolsa Família de outubro será pago nos últimos 10 dias úteis do mês. Começando a ser pago aos brasileiros no dia 18 e indo até o dia 31. O calendário de pagamentos acontece com base no número final do NIS.

Juntamente com o Bolsa Família, alguns brasileiros irão receber o Vale-Gás. Trata-se de uma ajuda do Governo Federal para que as famílias consigam realizar a compra do gás de cozinha. Atualmente o Vale-Gás é de R$ 110.

Ambos benefícios caem juntamente. Isto é — no mesmo dia de pagamentos. Portanto, é importante ficar atento quanto às datas de pagamentos dos programas sociais.

Número final do NIS: 1;

Data: 18 de outubro;

Data: 18 de outubro; Número final do NIS: 2;

Data: 19 de outubro;

Data: 19 de outubro; Número final do NIS: 3;

Data: 20 de outubro;

Data: 20 de outubro; Número final do NIS: 4;

Data: 23 de outubro;

Data: 23 de outubro; Número final do NIS: 5;

Data: 24 de outubro;

Data: 24 de outubro; Número final do NIS: 6;

Data: 25 de outubro;

Data: 25 de outubro; Número final do NIS: 7;

Data: 26 de outubro;

Data: 26 de outubro; Número final do NIS: 8;

Data: 27 de outubro;

Data: 27 de outubro; Número final do NIS: 9;

Data: 30 de outubro;

Data: 30 de outubro; Número final do NIS: 0;

Data: 31 de outubro.

Portanto, essas são as datas atualizados do pagamento do Bolsa Família com base no número final do NIS de cada titular.

Adicionais são confirmados

Além disso, o Bolsa Família irá contar com uma série de adicionais que irá fazer a alegria de milhões de famílias brasileiras. Veja abaixo.

Renda de Cidadania: trata-se de um adicional de R$ 142 por cada membro incluso na família;

Primeira infância: trata-se do adicional de R$ 150 por cada criança entre zero e seis anos com limite de 02 crianças;

Variável Familiar: trata-se do adicional de R$ 50 para crianças, gestantes e adolescentes;

Vale-Gás: trata-se do adicional de R$ 110 para as famílias que são beneficiárias do Vale-Gás.

Portanto, estes são os adicionais confirmados para este mês de outubro. Sendo válido ressaltar que os pagamentos irão começar nesta quarta-feira, 18 e irão se estender até o dia 31.

