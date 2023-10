A aguardada semana da Black Friday está prevista para o final de novembro deste ano, e muitos varejistas planejam lançar promoções como um “esquenta” para o evento ou estender seus descontos por todo o mês. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre a tradicional estratégia de vendas que acontece todos os anos em dezenas de países.

Black Friday 2023: veja qual é a data confirmada. — Foto: Reprodução

A Black Friday, uma estratégia amplamente reconhecida no comércio varejista brasileiro, se destaca pelas ofertas e reduções de preços que marcam o mês de novembro. No ano passado, esse evento contribuiu com mais de R$ 3,1 bilhões em vendas, um sinal inequívoco de sua influência substancial no mercado.

Tradicionalmente, a Black Friday ocorre na última sexta-feira de novembro. Em 2023, a data marcada para esse evento especial é o dia 24 de novembro.

No entanto, muitas empresas optam por prolongar suas promoções para além da própria sexta-feira. Siga a leitura, logo abaixo, e saiba detalhes do que está sendo preparado para este ano.

O “esquenta” para a Black Friday

Isso implica que, durante a semana que antecede a Black Friday, é possível encontrar descontos e ofertas tanto no comércio online quanto nas lojas físicas.

Felipe Cohen, diretor de operações de marketplace do Magalu, ressalta a estratégia de antecipar as ofertas e estender a Black Friday por todo o mês, uma tática que também ajuda a aliviar questões relacionadas à logística.

A semana da Black Friday tem início em 20 de novembro este ano, e muitos varejistas lançam promoções como um “esquenta” para o evento ou estendem seus descontos por todo o mês.

Esse movimento reflete a transformação da Black Friday em uma temporada de compras prolongada, que oferece aos consumidores a oportunidade de desfrutar de ofertas especiais por um período mais extenso.

Expectativas elevadas para as vendas da Black Friday 2023

O cenário atual para a Black Friday de 2023 é consideravelmente otimista, com previsões de crescimento nas vendas. Uma pesquisa conduzida pela Mfield indicou um aumento de 32% na intenção de compra para este ano.

Isso é uma notícia positiva para o setor, já que 55% dos varejistas acreditam em um expressivo aumento nas vendas e planejam oferecer promoções para estimular os consumidores a fazerem suas compras.

A pesquisa também revelou que 32,8% dos consumidores começam a comparar preços com um mês de antecedência em relação ao evento, evidenciando o planejamento e a pesquisa como elementos fundamentais do processo de compra. Isso demonstra a importância contínua da Black Friday no mercado varejista brasileiro.

O crescimento da Black Friday no Brasil

A Black Friday, originalmente um fenômeno norte-americano, é agora uma parte essencial do calendário de compras no Brasil. É reconhecida por oferecer descontos em uma vasta gama de produtos, abrangendo tanto lojas físicas quanto virtuais.

Embora tenha tido origem nos Estados Unidos, a Black Friday brasileira foi lançada em 2010 e contou com a participação de cerca de 50 lojas varejistas. Desde então, o evento se consolidou e expandiu, ganhando destaque em todo o país.

