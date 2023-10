Na última sexta-feira (13), o banco digital Nubank revelou uma importante medida de segurança destinada a coibir golpes que envolvem URLs falsas, as quais se assemelham às de instituições financeiras autênticas. Essa iniciativa tem como objetivo prevenir enganos aos clientes e o roubo de informações e fundos de suas contas bancárias. Entenda mais detalhes sobre as estratégias de proteção da fintech, logo abaixo.

Saiba primeiro: Nubank toma decisão contra os golpes no app. — Foto: Reprodução

Guerra declarada aos golpes

O Nubank anunciou na última sexta-feira (13) uma medida de segurança para combater golpistas que criam sites falsos, similares aos das instituições financeiras legítimas, com o propósito de enganar clientes e roubar informações e recursos de suas contas bancárias.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda as ações prometidas pela fintech para coibir os golpes aplicados na web.

Leia mais: Golpes no Pix? Muitos brasileiros já foram afetados pelo crime; entenda

Nubank usa da criatividade no combate às fraudes

Juliana Roschel, diretora de marketing do Nubank, explicou que essa ação é uma resposta efetiva aos sites fraudulentos que visam iludir os clientes da instituição. A estratégia visa não apenas conscientizar, mas também efetivamente combater tentativas de golpes.

Como parte dessa iniciativa, o Nubank adquiriu dezenas de URLs que foram criadas para confundir as pessoas, como “nubankbrasil,” “nubanks,” e “wwwnubank.” Agora, esses endereços eletrônicos redirecionam automaticamente os visitantes para o portal de segurança do Nubank.

A campanha #PareceMasNãoÉoNubank

A medida faz parte da campanha #PareceMasNãoÉoNubank, que fornece orientações aos clientes sobre como se proteger contra golpes, destacando as táticas comuns usadas pelos golpistas e fornecendo instruções sobre como denunciar tentativas de fraude à instituição.

Além disso, a campanha orienta os clientes sobre como identificar um atendimento legítimo do Nubank e reconhecer perfis autênticos da empresa na internet. O objetivo principal é empoderar os clientes, habilitando-os a se proteger contra tentativas de golpes.

A análise do Idec e os desafios enfrentados pelo Nubank

É importante destacar que o Nubank enfrentou, no início deste ano, uma solicitação de esclarecimento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) em relação a incidentes de fraudes no aplicativo bancário.

O Idec recebeu relatos de diversos clientes que se tornaram vítimas de tentativas de golpe e levantou questionamentos sobre as medidas que o banco estava adotando para prevenir tais crimes, bem como a situação dos usuários afetados.

Como resposta, o Nubank intensificou o envio de alertas e dicas de segurança para seus clientes. No entanto, um relatório do Instituto revelou que, entre os quatro bancos analisados, o Nubank liderou em número de reclamações.

Nubank responde ao Idec

O Nubank respondeu ao Idec, enfatizando que o cenário do teste era diferente de uma situação real de tentativa de golpe e destacou a importância de manter o aplicativo do banco atualizado, visto que as versões mais recentes contam com camadas adicionais de proteção contra acesso remoto não autorizado.

Leia também: Empréstimo consignado no Nubank: utilize o FGTS para isso