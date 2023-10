Empréstimo consignado no Nubank: utilize o FGTS para isso

Muitos brasileiros que possuem dívidas ou precisam de dinheiro rápido recorrem ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No entanto, por conta das limitações da modalidade, alguns optam pelo empréstimo consignado, onde há facilidade de liberação de crédito. Pensando nos clientes que se encontram nessa situação, o Nubank está oferecendo a possibilidade de antecipar o FGTS. Saiba, logo abaixo, mais informações sobre este serviço.

Consignado com o roxinho?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício recolhido mensalmente para todos os trabalhadores que estão sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Com um depósito de 8% do valor da remuneração de cada colaborador, o valor guardado pode ser sacado em determinadas circunstâncias.

No entanto, apesar do saldo disponível ser significativo, o trabalhador só pode realizar o saque do valor quando for demitido sem justa causa, enfrentar alguma situação de emergência ou calamidade, ou ainda na modalidade do saque-aniversário, disponível no mês de nascimento do contribuinte.

Por conta dessas limitações, muitos acabam recorrendo a empréstimos do tipo consignado, onde há facilidade de liberação de crédito por conta da garantia de pagamento do valor emprestado.

Pensando em ajudar os clientes nessa situação, o Nubank está oferecendo a possibilidade de antecipar o FGTS. Saiba mais informações sobre este serviço, logo abaixo.

Nubank antecipa seu Saque-Aniversário FGTS de forma descomplicada

Os clientes da instituição financeira digital têm a oportunidade de antecipar até 12 parcelas referentes ao saque-aniversário do FGTS de maneira direta através do aplicativo, sem os trâmites burocráticos.

Essa facilidade pode ser particularmente atraente para correntistas que necessitam dos recursos do FGTS para quitar dívidas, investir em eventuais reformas em suas residências ou mesmo concretizar a tão sonhada viagem.

Confira, logo abaixo, alguns detalhes sobre o processo para solicitar essa antecipação:

1. Vá até o app do Nubank – disponível para Android e iOS;



2. Toque em “Pegar emprestado”, logo abaixo das informações da conta do Nubank, ou na área de “Empréstimo”;



3. Na tela de Antecipação do Saque-Aniversário FGTS, você pode clicar em “Saiba como autorizar” caso queira saber o passo a passo detalhado de como navegar no aplicativo do FGTS;



4. Na tela seguinte, se você já aderiu ao Saque-Aniversário e já tiver autorizado o Nubank no app do FGTS, toque em “Já autorizei”;



5. Em seguida, basta solicitar a quantidade de parcelas que deseja;



6. Pronto!

Afinal, vale realmente a pena antecipar o FGTS?

Em casos de emergência, a antecipação do FGTS pelo Nubank é bastante vantajosa, justamente pelo fato de que as parcelas são descontadas diretamente do saldo do seu FGTS anualmente, no mês do seu aniversário.

No entanto, cabe ressaltar que, nesses casos, o saldo fica travado caso o trabalhador seja demitido e o beneficiário poderá voltar para a antiga modalidade – saque-rescisão, após o período de 24 meses.

