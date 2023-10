Veja quanto você pode pagar de IPVA a partir de 2024

O momento do pagamento do IPVA 2024 está se aproximando e as informações referentes às alíquotas já estão disponíveis.

Em São Paulo, a alíquota para automóveis permanece em 4% do valor venal do veículo, independente do tipo de motor ou combustível.

Caminhonetes de cabine simples, ônibus e motocicletas terão uma alíquota de 2%, enquanto os trânsitos pagarão 1,5%. Aqueles que possuem veículos destinados à locação pagarão apenas 1% do valor do veículo. A seguir, continue lendo e saiba mais sobre os valores do IPVA 2024.

Valores do IPVA 2024: confira

A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo informou que as diretrizes para o pagamento do IPVA 2024 serão as mesmas de 2023, garantindo a consistência nos valores e critérios de cálculo.

Para exemplificar, um veículo com valor venal de R$ 45 mil terá um IPVA total de R$ 1.800. A tabela de valores será divulgada oficialmente na primeira semana de novembro.

O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é uma taxa aplicada a veículos motorizados, incluindo carros, motos, caminhões e outros. Este imposto é vital para financiar serviços públicos como saúde, educação e segurança.

É importante lembrar que o IPVA é um imposto estadual, com alíquotas e prazos variando de estado para estado.

Metade do valor arrecadado é destinada ao estado, enquanto a outra metade beneficia o município de registro do veículo, auxiliando na manutenção de infraestruturas e no desenvolvimento de políticas públicas locais.

Como o IPVA é calculado?

Para calcular o IPVA 2024, é necessário considerar a alíquota do estado e as especificidades do veículo. Alguns estados usam a Tabela Fipe como referência para definir a alíquota, e diferentes tipos de veículos têm taxas específicas.

Por exemplo, se você reside na Bahia e possui um veículo de R$ 50.000 na Tabela Fipe, com uma alíquota de 4%, o cálculo será: 50.000 x 4% = R$ 2.000. Para informações precisas, consulte o site do Detran do seu estado.

Além disso, é importante saber que alguns critérios permitem a isenção do IPVA 2024. Indivíduos com certas condições médicas podem solicitar a isenção, apresentando exames e laudos que comprovem sua situação de saúde.

A lista de condições é regulamentada pelos estados e inclui condições como acidente vascular cerebral, doença de Parkinson, paraplegia, amputação, artrite reumatoide, autismo, câncer, deficiência mental e visual, entre outras. Consulte a lista completa para verificar sua elegibilidade.

Isenção do IPVA: veja como funciona

A isenção do IPVA é um alívio financeiro muito apreciado por muitos proprietários de veículos, mas é fundamental destacar que a idade do veículo desempenha um papel crucial na determinação da elegibilidade para esse benefício fiscal.

Em todos os estados do Brasil, leis vigentes estabelecem que, após um certo período de fabricação, os motoristas não são mais obrigados a pagar o IPVA.

No entanto, é essencial que os motoristas estejam cientes dos prazos e regras específicas de isenção do imposto em seus estados, pois esses detalhes podem variar.

Portanto, é aconselhável consultar as autoridades fiscais locais ou um contador para garantir o cumprimento adequado de suas obrigações tributárias.

Abaixo, confira lista os estados que oferecem isenção de tributo com base na idade do veículo:

Isenção após 15 anos desde a fabricação:

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Pará

Paraíba

Piauí

Rio de Janeiro

Rondônia

Sergipe

Distrito Federal

Isenção após 20 anos desde a fabricação:

Acre

São Paulo

Paraná

Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Sul

Isenção após 10 anos desde a fabricação:

Amapá

Roraima

Rio Grande do Norte

Isenção após 30 anos desde a fabricação:

Santa Catarina

Tocantins

Um caso único é Alagoas, onde todos os veículos produzidos até dezembro de 2022 estão isentos do IPVA. Portanto, é essencial que os proprietários de veículos estejam cientes das regras específicas de isenção do IPVA em seus estados e verifiquem as datas de fabricação de seus veículos.

