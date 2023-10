A fintech líder no mercado brasileiro, Nubank, causou um impacto surpreendente entre seus clientes do Ultravioleta, sua modalidade premium, ao anunciar uma série de inovações significativas. O exclusivo cartão passou por uma transformação notável, evoluindo para um pacote de soluções que ultrapassa as fronteiras dos benefícios tradicionalmente associados aos serviços de pagamento. Saiba mais detalhes na leitura a seguir.

Quais são os novos benefícios que o Nubank lançou no seu cartão? — Foto: Divulgação / Nubank

Vantagens premium

A fintech brasileira Nubank surpreendeu seus clientes do Ultravioleta, sua modalidade premium, com um anúncio repleto de inovações. O Ultravioleta, que já era sinônimo de exclusividade, agora se transformou em um pacote de soluções que vai muito além dos benefícios relacionados a pagamentos.

Mantendo suas características notáveis do cartão Black, como o cashback instantâneo de 1%, que pode ser convertido em milhas Smiles ou depositado na conta, e o rendimento impressionante de 200% do CDI, o Ultravioleta agora oferece ainda mais vantagens. Continue a leitura abaixo e saiba mais.

Leia mais: Por que meu aplicativo do Nubank não abre? Entenda

Novidades do Nubank Ultravioleta

Uma das mudanças notáveis é a introdução da NuTag, uma etiqueta de pedágios e estacionamentos exclusiva do Nubank.

Com essa inovação, os motoristas podem passar por cancelas sem perder tempo em filas de atendimento humano ou se preocupar com a recarga do saldo, já que os valores são debitados automaticamente da conta.

Outra novidade é o Espaço Família, um espaço no aplicativo dedicado a compartilhar as vantagens do plano Ultravioleta com membros da família.

Com esse recurso, é possível cadastrar até quatro pessoas da família que também são clientes Nubank. Elas terão acesso a um cartão adicional Black, atendimento exclusivo, Central de Proteção e controle parental, entre outras funcionalidades.

Benefícios abrangentes

Os benefícios do Ultravioleta vão além do esperado. Os clientes desse plano têm agora acesso ao Rappi Prime, que oferece vantagens exclusivas para entregas, e Alertas Inteligentes, que mantêm os clientes informados sobre alterações de valor em contas com débito automático.

Além disso, os saques em caixas eletrônicos são gratuitos e ilimitados, e há descontos especiais em eventos selecionados.

Maior proteção para os clientes Ultravioleta

A segurança dos clientes Ultravioleta é uma prioridade. Eles contam com um atendimento exclusivo, disponível 24 horas por dia, que oferece assistência personalizada a qualquer momento. Além disso, o aplicativo agora apresenta a Central de Proteção, que reúne todas as opções de segurança em um só lugar.

Uma inovação notável é a Proteção Transações Digitais, que bloqueia transações não autorizadas em casos de roubo, furto ou sequestro, proporcionando tranquilidade aos clientes em situações de emergência.

Essas melhorias substanciais agora estão disponíveis em um espaço exclusivo no aplicativo, chamado “Meus benefícios Ultravioleta”, criando uma experiência personalizada disponível apenas para os clientes premium.

Com essas novidades, o Nubank reforça seu compromisso de oferecer serviços de excelência e proteção aos clientes Ultravioleta.

Leia também: Aviso: Nubank anuncia consignado para este grupo de brasileiros; confira