Governo pagará R$ 956 ainda nesta semana; seu CPF está na fila?

Com garantia direta do governo federal, a rodada de pagamentos do programa de transferência de renda Bolsa Família será concluída até o dia 31 de outubro, beneficiando mais de 20 milhões de famílias de todo o país. Nesta quinta-feira (26), o aplicativo do Caixa Tem deve creditar um Pix no valor de R$ 956 para milhares de beneficiários. Siga a leitura abaixo e confira quem poderá receber o auxílio social ainda nesta semana.

Dinheiro na conta

O aplicativo do Caixa Tem está prestes a creditar um Pix no valor de R$ 956 para milhares de brasileiros. Este valor corresponde ao pagamento do Bolsa Família, um dos principais programas de transferência de renda do país.

O Governo Federal assegurou que o repasse será concluído até o dia 31 de outubro, beneficiando famílias de todo o Brasil. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e confira detalhes sobre datas de pagamentos, assim como os valores adicionais do benefício social do governo.

Milhares de brasileiros receberão Pix no Caixa Tem referente ao Bolsa Família

O Pix é a forma de transferência escolhida para beneficiários do Bolsa Família, e os valores são depositados na conta poupança digital da Caixa Econômica Federal (CEF), por meio do Caixa Tem.

Este pagamento é composto por diversos benefícios que, somados, atingem o montante de R$ 956. Além disso, neste mês, muitas famílias também serão contempladas com o Auxílio Gás, fixado em R$ 106.

Valores adicionais

Para entender como esse valor é composto, é importante considerar os benefícios que fazem parte do programa Bolsa Família:

Auxílio Gás: Os beneficiários recebem um acréscimo de R$ 106;

Bolsa Família: O pagamento mínimo é de R$ 600;

Benefício Primeira Infância (BPI): Adicional de R$ 150 para cada membro da família com até seis anos de idade;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Um acréscimo de R$ 50 para famílias com bebês de até seis meses. Este benefício adicional foi liberado em setembro;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicionais para cada criança e adolescentes de sete a 18 anos incompletos.

Cronograma de depósitos do Bolsa Família

Os depósitos do Bolsa Família para outubro de 2023 começaram no dia 18 e contemplaram tanto os beneficiários do Bolsa Família quanto os do Auxílio Gás. As datas de pagamento são determinadas de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Abaixo, você pode conferir as datas de pagamento até o dia 31 de outubro:

Beneficiários com NIS final 7: Depósito previsto para 26 de outubro (pagamento realizado hoje).

Beneficiários com NIS final 8: Depósito previsto para 27 de outubro (a ser pago).

Beneficiários com NIS final 9: Depósito previsto para 30 de outubro (a ser pago).

Beneficiários com NIS final 0: Depósito previsto para 31 de outubro (a ser pago).

Estas datas de pagamento são fundamentais para as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família e garantem que o programa continue a prestar a assistência necessária às famílias de baixa renda em todo o Brasil.

