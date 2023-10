Desde março deste ano, a ação de ‘busca ativa’, tem sido responsável por incluir 2,39 milhões de lares no programa de transferência de renda Bolsa Família, dando a oportunidade de um número maior de brasileiros receberem um amparo financeiro do governo federal no combate a vulnerabilidade social e financeira. Acompanhe a leitura abaixo e saiba um pouco mais sobre os novos beneficiários.

Seu CPF está entre os 2,39 milhões de novos beneficiários do Bolsa Família? — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novos beneficiários no programa

Vivendo em um cômodo de dois quartos, a família de Luana Santos, 37 anos, avó e mãe de 12 filhos, foi beneficiada pelo Bolsa Família a partir de abril deste ano.

A ação de busca ativa, que tem sido responsável por incluir 2,39 milhões de lares no programa desde março, também chegou ao lar de Luana, localizado no Bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Continue a leitura a seguir e saiba um pouco mais da linda história.

Ação de ‘Busca Ativa’ contempla novos beneficiários do Bolsa Família

Luana Santos relembra que “não podia acreditar quando foram contemplados, tudo graças às novas diretrizes do Bolsa Família. A felicidade foi generalizada na residência.

A ação de busca ativa desempenhou um papel fundamental na inclusão de novos beneficiários, focando especialmente nas pessoas em situações de maior vulnerabilidade que têm direito ao complemento de renda, mas que, até então, não tinham acesso a esse benefício.

Luana contou que a assistência chegou em um momento essencial para fortalecer a família e elevar a qualidade de vida. Quando não tinham renda, a dignidade ficava comprometida, tanto para eles quanto para seus filhos. Em muitos momentos, se sentiam humilhados, mas agora tudo mudou.

Acompanhe um pouco mais sobre a emocionante história da nova beneficiária do Programa Bolsa Família no vídeo abaixo.

Além disso, o benefício do Bolsa Família também tem impacto positivo na educação dos filhos. Além de cumprir as condicionalidades do programa, como a matrícula das crianças na escola, o valor recebido ajuda a adquirir materiais essenciais para o estudo, que antes estavam fora do alcance da família.

“Hoje, consigo comprar sapatos, tênis e mochilas para as crianças, e elas não precisam mais ir à escola sem cadernos e lápis”, relata a mãe.

No auge da pandemia, quando seu marido estava desempregado, Luana enfrentou dificuldades para garantir alimento para seus filhos.

Ela relembra que não tinha uma renda de mil reais para catorze pessoas em sua casa. A mulher refletiu, afirmando que podem enfrentar muitas adversidades, “mas a fome é algo que nenhum ser humano merece passar”.

Além do Bolsa Família, Luana também é beneficiária do programa Minha Casa, Minha Vida e tem planos de se inscrever no Desenrola Brasil, visando melhorar a situação financeira de sua família.

Reestruturação do programa Bolsa Família

Em março de 2023, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) lançou o Programa Emergencial de Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social (Procad-SUAS).

O objetivo desse programa era garantir a operação contínua do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), aprimorar o atendimento aos beneficiários dos programas sociais, atualizar o Cadastro Único e realizar busca ativa das famílias.

O Governo Federal se compromete a repassar mais de R$ 3,5 bilhões aos estados e municípios até o final deste ano para todas essas iniciativas.

