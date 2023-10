Tem conta Nubank? Certamente precisa saber disso para ter mais benefícios

Com o Nubank, a simplicidade e a eficiência estão ao seu alcance. Através do aplicativo da fintech, os clientes podem aproveitar todos os benefícios que o banco digital oferece, como empréstimos, cartões feitos de acordo com o perfil do correntista, investimentos, seguros e muitos mais. Acompanhe a leitura abaixo e saiba mais detalhes sobre o app do Nubank que coloca todas essas opções e facilidades ao alcance dos seus dedos, simplificando a sua vida financeira.

Os segredos do app Nubank

O Nubank surgiu com a missão de tornar a vida financeira das pessoas mais simples e dar a elas o controle sobre seu dinheiro.

Os produtos e serviços são inteiramente digitais, e a simplicidade é a chave da proposta da fintech. O aplicativo do Nubank foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta completa e fácil de usar, proporcionando aos clientes uma experiência financeira sem complicações.

Continue lendo, logo abaixo, e descubra as inúmeras vantagens por trás do aplicativo do roxinho.

App Nubank: tudo em um só lugar

No aplicativo do Nubank, você encontra todas as soluções que o Nu oferece. Isso inclui a conta do Nu, nossos cartões de crédito, ferramentas para transferências, pagamentos, compras e o controle das suas finanças.

Além disso, é possível realizar investimentos, estabelecer metas financeiras e obter suporte em casos de emergência. O aplicativo é a porta de entrada para todas essas facilidades.

Baixando o aplicativo

Para começar a aproveitar todas as funcionalidades do aplicativo do Nubank, basta seguir algumas etapas simples:

Se você utiliza um dispositivo Android, acesse a Google Play Store.

Se você é usuário iOS (iPhone), acesse a Apple Store.

Procure por “Nubank” e clique no botão de instalação do aplicativo do Nubank.

É fundamental verificar se o desenvolvedor do aplicativo é “Nu Pagamentos” antes de prosseguir com a instalação.

Tirando dúvidas e pedindo ajuda

Tirar dúvidas e obter assistência pelo aplicativo do Nubank é descomplicado. O chat é a maneira mais rápida e conveniente de entrar em contato com o banco, com atendimento humano disponível 24 horas por dia.

Além disso, as respostas para perguntas comuns podem ser encontradas nas FAQs, acessíveis através do botão “Me Ajuda” no aplicativo do Nu.

Produtos e serviços disponíveis no aplicativo do Nubank

O aplicativo do Nubank oferece um amplo portfólio de produtos e serviços:

Conta do Nubank

Para aproveitar todas as vantagens do Nubank, você precisa abrir uma conta. A conta do Nubank não cobra tarifas de manutenção, oferece rendimentos superiores à poupança e reúne todas as suas obrigações financeiras em um único local.

O melhor de tudo é que você não precisa possuir um cartão de crédito Nubank para abrir a sua conta digital, pois ela está disponível para todos, sem a necessidade de uma análise de crédito.

Conta para menores de 18 anos no app Nubank

Pais de jovens com idade entre 10 e 17 anos podem solicitar uma conta do Nu para seus filhos diretamente pelo aplicativo. Com essa conta, os jovens têm acesso a um cartão com função de débito em seu nome, bem como à funcionalidade das Caixinhas, que os auxilia a iniciar sua jornada financeira.

Para solicitar, basta que um dos pais seja cliente do Nubank e faça a solicitação pelo aplicativo.

Recarga de celular

No aplicativo do Nubank, você pode efetuar recargas de celular pré-pago ou de plano controle, utilizando sua conta ou cartão Nubank. Essa funcionalidade proporciona facilidade e controle sobre as suas necessidades de comunicação móvel.

Assistente de pagamentos Nubank

O Assistente de Pagamentos do aplicativo Nubank permite automatizar o pagamento de contas recorrentes, proporcionando controle total sobre seu dinheiro.

Essa ferramenta gerencia todos os seus pagamentos frequentes em um único local, assegurando que as contas sejam pagas pontualmente. Além disso, o assistente mantém você informado sobre quais contas já foram quitadas e quais estão pendentes.

Buscador de boletos no app Nubank

Conhecido como Débito Direto Autorizado (DDA), essa funcionalidade permite buscar e organizar todos os boletos emitidos em seu CPF ou CNPJ em um único lugar. Com o Buscador de Boletos, você pode agendar ou pagar contas em poucos cliques, simplificando o processo de pagamento.

Essa ferramenta é versátil e pode ser utilizada para diversos tipos de cobranças, exceto as relacionadas a serviços de consumo, como gás, água, internet, energia, entre outros.

Pix Programado

Com o aplicativo do Nubank, você pode automatizar transferências via Pix de forma recorrente. Tudo é feito de maneira simplificada, garantindo que os pagamentos sejam efetuados sem atrasos.

Cartões Nubank

Solicitar seu cartão Nubank é simples e rápido através do aplicativo. Os cartões oferecem funcionalidades de crédito e débito, são da bandeira Mastercard e podem ser completamente gerenciados pelo aplicativo do Nu.

Todos os cartões Nubank oferecem vantagens que proporcionam mais liberdade e praticidade no controle do seu dinheiro.

Empréstimos Nubank

Desde 2019, o Nubank oferece diversas modalidades de empréstimos pelo aplicativo, todas elas com total transparência em relação a parcelas e taxas.

Isso dá a você o controle total na hora de escolher a melhor opção. Todos os empréstimos podem ser solicitados e acompanhados com facilidade através do aplicativo do Nu. As modalidades de empréstimos incluem:

Empréstimo Pessoal

Empréstimo com Garantia (dinheiro guardado, Tesouro Direto e saldo da conta do Nubank)

NuConsignado para servidores públicos federais

Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS

