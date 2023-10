Barra de ação rápida é a novidade do WhatsApp; veja para que serve

Nos últimos meses, o WhatsApp vem promovendo mudanças que melhoram a experiência do usuário, mas também reforçam a privacidade e a segurança dos dados compartilhados com contatos no aplicativo de mensagens.

A novidade do momento diz respeito ao WhatsApp Business. Será que você sabe do que se trata? A seguir, continue lendo e saiba tudo sobre a nova funcionalidade do WhatsApp Business.

O WhatsApp Business beta para Android recebe uma nova funcionalidade de barra de ação rápida/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp Business tem novidade disponível

O WhatsApp Business beta para Android recebeu uma nova atualização, na versão para 2.23.22.10.

Mas o que há de novo, na prática, nesta atualização? O aplicativo de mensagens está lançando uma nova funcionalidade de barra de ação rápida, e ela está disponível para alguns testadores da versão beta.

Recentemente, o aplicativo de mensagens anunciou diversas melhorias para empresas, como a capacidade de criar fluxos, a possibilidade de comprar de uma empresa dentro de um chat no WhatsApp, através de opções de pagamento expandidas, com Razorpay e PayU na Índia.

Com a introdução do Meta Verificado, o aplicativo de mensagens continua comprometido em aprimorar a experiência do usuário, introduzindo novas funcionalidades.

Em particular, graças à mais recente atualização do WhatsApp Business beta para Android 2.23.22.10, disponível na Google Play Store, verificamos que o aplicativo de mensagens está lançando uma funcionalidade de barra de ação rápida para alguns usuários da versão Beta.

Nova funcionalidade do aplicativo: veja como usar

E como funciona a novidade? Um novo ícone pode agora aparecer acima do botão do microfone. Este ícone permite que o aplicativo torne visível uma nova barra de ação rápida acima da barra de chat, facilitando para os usuários a realização rápida de diferentes ações.

Especificamente, alguns testadores beta que instalarem as versões mais recentes do aplicativo podem criar rapidamente pedidos, acessar suas respostas rápidas e enviar produtos de seu catálogo com facilidade.

Embora estas opções já fossem acessíveis por meio do menu de anexos de chat, o aplicativo está aprimorando sua acessibilidade ao implementar a funcionalidade de barra de ação rápida para proporcionar uma experiência mais amigável ao usuário.

Esta atualização tem como objetivo aprimorar e simplificar o processo de interação com os clientes, garantindo que essas funcionalidades estejam sempre visíveis, economizando tempo e esforço para as empresas ao interagirem com o aplicativo.

Entenda vantagens da barra de ação rápida

A barra de ação rápida também representa um passo positivo no aprimoramento da interação dos negócios com os clientes, por meio destas funcionalidades.

A funcionalidade de barra de ação rápida está disponível para alguns testadores beta que instalarem as versões mais recentes do WhatsApp Business beta para Android na Google Play Store e será disponibilizada para mais pessoas nos próximos dias.

O WhatsApp está empenhado em inserir novas funcionalidades, tanto para usuários comuns, como para empresas que querem garantir mais agilidade e conectividade em seus negócios. Vale a pena acompanhar todas as novidades.

