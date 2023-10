Guia do seguro-desemprego: isso é o que todo mundo deve saber antes de pedir

O benefício do seguro-desemprego costuma ter uma papel determinante na segurança financeira daqueles que perderam seus empregos e precisam de assistência financeira pelo período em que permanecem sem uma renda. Sendo assim, ficar informado sobre os detalhes deste direito trabalhista é fundamental para garantir que os colaboradores recebam o apoio necessário em um momento desafiador de suas vidas profissionais. A seguir, entenda todos os detalhes relacionados ao auxílio.

Entenda todos os detalhes relacionados ao auxílio do seguro-desemprego. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O manual do seu benefício

Certamente, você já ouviu falar do seguro-desemprego, um dos benefícios mais conhecidos e relevantes do Brasil. No entanto, muitas pessoas têm dúvidas sobre esse auxílio, o que pode custar caro.

Continue lendo a seguir e compreenda as principais questões relacionados ao seguro-desemprego, garantindo que você, leitor, esteja bem informado sobre esse importante direito trabalhista.

Quem pode receber o seguro-desemprego?

Segundo o Ministério do Trabalho, o seguro-desemprego é destinado ao trabalhador que preencha os seguintes requisitos:

Ter sido demitido sem justa causa; Estar desempregado no momento do requerimento do benefício; Não possuir renda própria suficiente para seu sustento e de sua família; Não estar recebendo outros benefícios de prestação continuada da previdência social, com exceção de pensão por morte ou auxílio-acidente.

Qual é o valor do seguro-desemprego?

O valor do seguro-desemprego não é fixo. A Caixa Econômica Federal estabelece o montante com base na média dos salários do trabalhador nos três meses anteriores à demissão.

Importante ressaltar que, em nenhuma circunstância, o trabalhador pode receber menos do que o salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.320.

Qual é o prazo para a solicitação?

Se você atende aos critérios mencionados, o próximo passo é fazer a solicitação do seguro-desemprego. É importante observar o prazo estabelecido. O trabalhador pode solicitar o benefício a partir do 7º dia após a data da demissão e dentro de um período de até 120 dias.

Como solicitar o seguro-desemprego?

A solicitação do seguro-desemprego pode ser feita de três formas:

Via web, utilizando o portal específico;

Através do aplicativo SINE-Fácil, disponível para dispositivos Android e iOS;

Presencialmente, nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho. No entanto, é necessário agendar previamente pelo número 158.

Como ocorre o pagamento?

Uma vez aprovado, o pagamento do seguro-desemprego pode ser realizado de diversas maneiras:

Depósito em conta bancária ou em banco indicados pelo próprio trabalhador.

Depósito em conta poupança de titularidade do trabalhador, identificada na CAIXA.

Depósito em conta poupança social digital da CAIXA.

Retirada nos terminais de autoatendimento, lotéricas e casas de conveniência da CAIXA, utilizando o Cartão Cidadão.

Atendimento presencial nas agências da CAIXA, mediante apresentação de documento de identificação e número de CPF.

