Saque de R$ 6.2 mil do FGTS foi liberado para pessoas deste grupo

O saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) geralmente é liberado em situações como demissão sem justa causa, para optantes pelo saque-aniversário, ou em situações de calamidade pública, como uma forma de apoio e recuperação às pessoas afetadas por catástrofes naturais. Saiba mais detalhes sobre as mais de 100 cidades de um estado ao Sul do país que receberão a possibilidade de sacar o valor.

Dinheiro bem-vindo

As intensas chuvas que têm castigado o estado de Santa Catarina nas últimas semanas deixaram um rastro de destruição em diversas regiões.

Diante dessa situação preocupante, o governo federal tomou medidas significativas visando auxiliar os cidadãos afetados. Continue a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre a ação do governo na região Sul do país.

Chuvas intensas geram auxílio do FGTS para população afetada

Agora, os moradores do estado de Santa Catarina, na região Sul do país, que enfrentaram os estragos causados pelas chuvas têm a possibilidade de sacar até R$ 6.220,00 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como uma forma de apoio e recuperação.

A seguir, entenda a situação de calamidade enfrentada por centenas de cidades do estado catarinense.

Entenda a situação em Santa Catarina

Desde o início de outubro, Santa Catarina tem enfrentado fortes chuvas, afetando significativamente a vida dos seus habitantes.

Dos 295 municípios do estado, impressionantes 143 decretaram situação de emergência, e dois municípios, Rio do Sul e Taió, localizados no Vale do Itajaí, chegaram ao extremo de calamidade pública. A tragédia provocou a perda de seis vidas e deixou um bebê ferido, demonstrando a gravidade do cenário.

Diante dessa situação desafiadora, o Governo Federal anunciou a liberação do saque calamidade, um recurso valioso para ajudar os cidadãos a lidar com as consequências devastadoras dessas tragédias naturais.

Como solicitar o saque do FGTS?

Para aqueles que necessitam acessar o auxílio do FGTS devido às chuvas, o processo de solicitação é direto e pode ser feito pelo celular, através do Aplicativo FGTS. Segue um passo a passo rápido para orientar os cidadãos afetados:

Abra o aplicativo FGTS e clique no botão laranja “entrar no aplicativo”; Insira o CPF e, em seguida, clique no botão laranja “próximo”; Insira a senha cadastrada no aplicativo FGTS e clique no botão laranja “entrar”; Na página inicial, na barra inferior, acesse o botão “Meus Saques”; Vá até a opção “outras situações de saques” e clique; Na nova tela, selecione “calamidade pública”; Após ler todas as informações e garantir que possui todos os documentos necessários, clique no botão laranja “solicitar saque”.

É importante destacar que, ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta bancária de qualquer instituição financeira para receber os valores, e o melhor de tudo, sem qualquer custo adicional.

Apoio adicional

Além do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou a alocação de um montante significativo, no valor de R$ 1,209 milhão, destinado à cidade de José Boiteux, situada no Vale do Itajaí.

Esses recursos têm o propósito de apoiar um grupo indígena que foi profundamente afetado pelas chuvas.

Segundo informações da Defesa Civil Nacional, há a previsão de que o governo libere um montante considerável de aproximadamente R$ 94 milhões para atender às necessidades humanitárias e auxiliar na reconstrução dos municípios que foram fortemente impactados por essa situação lamentável.

Limite do Saque do FGTS

Sobre o saque do FGTS, é importante ressaltar que cada trabalhador poderá retirar até R$ 6.220,00. No entanto, é importante compreender que esse valor representa um limite estabelecido para a situação específica gerada pelas chuvas em Santa Catarina.

Em outras circunstâncias, o saldo total do FGTS de um trabalhador pode não estar disponível para saque imediato.

Contudo, para aqueles que necessitam de valores adicionais e possuem saldo na conta do FGTS, existe a opção de recorrer à antecipação do saque-aniversário.

Essa modalidade de empréstimo FGTS permite o adiantamento de parcelas do saque-aniversário, e tais parcelas serão pagas utilizando o montante disponível na conta do fundo de garantia.

