CadÚnico: aprenda a consultar suas pendências com a nova atualização

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) segue como um recurso indispensável para o acesso dos brasileiros aos programas sociais do governo, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e diversos outros. No entanto, pendências nos dados dos inscritos no sistema podem ocasionar em bloqueios de auxílios e até mesmo o cancelamento dos mesmos. A seguir, aprenda como realizar a consulta e regularizar inconsistências no cadastro.

Zere suas pendências no cadastro

O Cadastro Único para Programas Sociais (Cadúnico) assume papel determinante quando o assunto é a assistência às famílias brasileiras que almejam o auxílio do Governo Federal.

Por meio desta plataforma, numerosos cidadãos têm acesso a benefícios, como o Bolsa Família, o Auxílio Gás, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica e outros.

Recentemente, o aplicativo do Cadúnico passou por uma significativa atualização, a qual permitiu que os usuários pudessem averiguar pendências em seus registros. Siga a leitura, logo abaixo, e entenda como efetuar essa consulta.

Como verificar a atualização do aplicativo?

Antes de começar a saga pela busca por pendências no Cadúnico, é fundamental garantir que a versão mais recente do aplicativo (v 1.0.43), lançada em 5 de outubro de 2023, está instalada em seu dispositivo.

O procedimento é descomplicado:

Acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo, seja Android ou iOS; Procure pelo aplicativo “Cadúnico” e identifique o aplicativo oficial; Clique no aplicativo e certifique-se de que se trata da versão mais recente. Se não for, basta clicar na opção “atualizar”; Caso já possua o aplicativo, efetue o login. Se for sua primeira vez, realize o cadastro seguindo as instruções.

Uma vez com o aplicativo Cadúnico atualizado e sua conta configurada, você estará apto a averiguar eventuais pendências em seu cadastro.

Inovações trazidas pela atualização mais recente

A última atualização do CadÚnico introduziu melhorias que visam simplificar o processo de consulta. Agora, os beneficiários podem verificar a presença de pendências em seu cadastro, como a ausência de documentos ou informações desatualizadas.

Pendências para famílias unipessoais

As famílias unipessoais, que consistem em um único indivíduo, também precisam estar atentas às pendências em seus registros no CadÚnico. Após a atualização recente, tais pendências podem envolver a necessidade de digitalizar documentos. A obrigatoriedade desse procedimento entrou em vigor no final de julho.

Caso se depare com essa pendência, entre em contato com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de sua localidade. É importante ressaltar que a responsabilidade pela entrega dos documentos – documento de identificação com foto e termo de responsabilidade de família unipessoal assinado – recai sobre as administrações municipais.

Cadastro em dia, benefícios garantidos

O CadÚnico representa um recurso indispensável para o acesso aos programas sociais do governo, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e diversos outros.

Portanto, manter suas informações atualizadas e verificar pendências regularmente é essencial para garantir que você continue recebendo o apoio de que precisa.

