Nova seleção da FAB oferece 129 vagas e salário de R$ 5 mil

A Força Aérea Brasileira (FAB) assume uma função fundamental na proteção do espaço aéreo nacional, além de participar de missões tanto no âmbito nacional quanto internacional. Se você já sonhou em fazer parte desse time de heróis do Brasil, talvez agora seja a oportunidade que você esperava. Acompanhe a leitura, logo abaixo, para compreender quais são os requisitos necessários para se candidatar a uma vaga nas Forças Armadas, sem a necessidade de um processo seletivo.

Sua chance de entrar na Aeronáutica

A Força Aérea Brasileira (FAB) anuncia uma nova seleção para brasileiros que desejam integrar as fileiras da instituição como 3º Sargentos.

Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais informações sobre o processo seletivo, número de vagas, requisitos para se candidatar e remuneração divulgada.

Serviço militar voluntário da Aeronáutica oferece R$ 5 mil em remunerações

As inscrições para o Serviço Militar Voluntário estão agora abertas, oferecendo um total de 129 vagas distribuídas por diversas Organizações Militares em todo o Brasil, com salários atrativos que podem alcançar até R$ 5 mil mensais. Os candidatos têm até o dia 14 de novembro para se inscrever.

Uma notícia ainda mais animadora é que, nesse processo seletivo, a FAB dispensa a realização de concurso, abrindo portas para indivíduos que possuam ensino médio completo e qualificações técnicas nas áreas requeridas.

Critérios e qualificações

Cada vaga nessa nova seleção da Força Aérea Brasileira apresenta requisitos específicos relacionados à formação técnica. Os candidatos interessados devem atender aos critérios específicos para a área de seu interesse.

Todas as informações detalhadas podem ser encontradas no site oficial da “Convocação de Voluntários” da FAB, incluindo especificações para cada uma das vagas disponíveis em diferentes estados.

Os requisitos incluem especialização em áreas específicas, comprovação por meio de cursos específicos. Por exemplo, para a área de Administração e Logística, é necessário um curso com carga horária mínima de 800 horas.

Já para Meteorologia e Informática, são necessárias 1000 horas de curso, enquanto outras áreas requerem uma qualificação de 1200 horas.

Requisitos gerais

Além das qualificações técnicas específicas para cada área, os candidatos devem atender a requisitos gerais que incluem:

Ter no mínimo 18 anos de idade;

Ser cidadão brasileiro;

Estar em conformidade com as obrigações eleitorais e militares;

Possuir ensino médio completo;

Ser voluntário;

Não completar 41 anos de idade até a data da incorporação.

Essa é uma oportunidade única para quem deseja fazer parte da Força Aérea Brasileira e contribuir para a defesa e segurança do nosso país. Não perca a chance de se inscrever e garantir seu lugar nessa respeitada instituição.

