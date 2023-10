Kauan Peruna, um jovem brasileiro de apenas 13 anos estudará em curso de versão na Universidade de Boston. O prodígio que atualmente cursa o 8º ano no Colégio da Polícia Militar de Ilhéus, na Bahia, conquistou uma bolsa de 50% baseada em mérito acadêmico para estudar neurociência na cidade estadunidense. Siga a leitura, logo abaixo, e conheça mais cinco conquistas internacionais nas quais o rapaz também irá participar em terras estrangeiras.

Gênio: garoto brasileiro de 13 anos é aprovado em universidade dos EUA. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Prodígio brasileiro

Kauan Peruna, um estudante brasileiro de apenas 13 anos, foi aprovado para o curso de verão da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, e também para outros programas internacionais.

Kauan, que atualmente cursa o 8º ano no Colégio da Polícia Militar de Ilhéus, na Bahia, conquistou uma bolsa de 50% baseada em mérito acadêmico para estudar neurociência em Boston. Continue a leitura a seguir, e saiba mais detalhes sobre as conquistas do jovem gênio brasileiro.

Leia mais: OPORTUNIDADE: R$ 900 em bolsa de estudos para jovens, adultos e idosos

Jovem baiano de 13 anos conquista vagas em cursos internacionais

A notável inteligência do jovem baiano também lhe rendeu aprovações em instituições de destaque, incluindo a renomada Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

Kauan Peruna é um dedicado pesquisador que se destaca em diversas áreas, como neurociência, medicina, relações internacionais, psicologia e inteligência artificial.

Metas para o futuro

O reconhecimento das habilidades extraordinárias de Kauan se estende à sua cidade natal, Ilhéus. Tanto a Prefeitura quanto a Câmara Municipal e o Colégio da Polícia Militar de Ilhéus reconhecem o quão longe esse jovem talento está disposto a chegar.

Foto: Reprodução / Instagram

A família de Kauan está radiante com suas realizações, já que ele busca conhecimento incessantemente, seja por meio da pesquisa na internet, da leitura de livros ou da busca ativa de orientação com professores e pesquisadores.

Com sua aprovação em cursos no exterior, Kauan tem como objetivo concluir os estudos dos ensinos Fundamental e Médio no Brasil antes de buscar oportunidades de estudo no exterior.

Plano de estudos em Boston

Kauan já tem um plano definido para suas futuras explorações acadêmicas. Na Universidade de Boston, ele se dedicará a um curso de verão no programa de pesquisa biomédica, cirúrgica, engenharia e tecnologia, conhecido como “Summer 2023 Program Presencial do Boston Leadership Institute.”

Além disso, Kauan foi aprovado para participar do “SpiritAl 2023,” ministrado por alunos e ex-alunos de instituições renomadas como Stanford e Massachusetts Institute of Technology (MIT), com ênfase em inteligência artificial.

Múltiplas aprovações

As aprovações de Kauan vão além dos campos de estudo mencionados. Ele também foi selecionado para ser embaixador da International Astronomy and Astrophysics Competition (IAAC), uma competição internacional de Astronomia e Astrofísica.

Além disso, ele conquistou uma vaga na simulação da Organização das Nações Unidas (ONU), conhecida como Model United Nations, na qual apenas 30 alunos de todo o mundo foram selecionados.

Mas as conquistas de Kauan não param por ai. O jovem também participará do programa “Summer Program, Presencial,” da Universidade de Cambridge, com foco na área de Neurociência.

Sua notável conquista de classificar mais de duas mil galáxias este ano também foi reconhecida pelo The National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ).

Orgulho local

O Colégio da Polícia Militar de Ilhéus, onde Kauan estuda, se orgulha das realizações de seu jovem prodígio.

Em uma postagem no Instagram, a direção da escola expressou seu orgulho: “O Colégio da Polícia Militar de Ilhéus parabeniza o nosso aluno Peruna pela brilhante conquista que muito orgulha todo o sistema.”

A diretora da escola, Claudia Macedo, destacou que a instituição incentiva os alunos a explorar diversas áreas, promovendo a formação de grupos de estudos e o Clube de Astronomia.

Aplausos nas redes sociais

Nas redes sociais, Kauan se tornou uma fonte de inspiração e recebeu muitos aplausos pela sua dedicação e talento. Comentários como “Seria maravilhoso se todos os estudantes tomassem como exemplo a dedicação desse aluno” e “Que Deus continue abençoando suas conquistas.

Sucesso sempre” demonstram o impacto positivo que Kauan Peruna está causando em sua comunidade e além dela. Seu futuro promete ser brilhante, e sua determinação é uma inspiração para todos que buscam a excelência acadêmica.

Leia também: Apenas estudantes podem receber até R$ 4 MIL do governo; saiba como