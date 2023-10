SP lança novo modelo de semáforo que pode “resolver” trânsito em algumas regiões; veja como é

A implementação gradual do chamado semáforo inteligente pela cidade de São Paulo promete melhorar significativamente o trânsito na metrópole, tornando o sistema de sinalização mais adaptável e eficiente, com potencial para reduzir a ocorrência de congestionamentos e acidentes. Acompanhe a leitura a seguir, e entenda mais detalhes sobre os novos semáforos tecnológicos.

Inteligência no trânsito

A cidade de São Paulo finalmente deu início à instalação de semáforos inteligentes: cinco anos após o anúncio dessa tecnologia, eles prometem revolucionar o tráfego.

Semáforos inteligentes modernizam trânsito em São Paulo

Esses semáforos são chamados de inteligentes devido à sua capacidade de funcionar sob demanda, o que significa que o tempo de sinalização verde ou vermelha é ajustado de acordo com a quantidade de veículos presentes na via naquele momento.

Ao longo do dia, o sistema se adapta para gerenciar o fluxo de trânsito de maneira eficiente.

Como os semáforos inteligentes operam

O funcionamento desses semáforos é possível graças a câmeras estrategicamente posicionadas nos cruzamentos, que medem o volume de veículos. Em tempo real, um sistema transforma essas imagens em dados e, por meio de algoritmos, ajusta o tempo de abertura dos semáforos.

Por exemplo, se uma via estiver mais congestionada do que a outra em um mesmo cruzamento, o semáforo da via mais movimentada ficará aberto por mais tempo, aliviando o fluxo e promovendo a fluidez do tráfego.

O ciclo semafórico de uma subárea é determinado pelo cruzamento com maior demanda, e esse ajuste é replicado para os demais. Em relação ao tempo de travessia para pedestres permanece fixo, garantindo a segurança de quem caminha.

Acompanhamento em tempo real

Toda essa operação é acompanhada em tempo real por uma central de monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), conhecida como SP Regula.

Além disso, a nova tecnologia substitui as fitas magnéticas que eram usadas nos semáforos convencionais por “laços virtuais”, que medem o espaçamento entre veículos e a saturação de uma área da via.

Comparação com semáforos convencionais

A principal diferença entre os semáforos inteligentes e os semáforos convencionais é o modo de operação.

Os semáforos convencionais funcionam com base em uma programação pré-estabelecida, seguindo uma tabela horária. Em contraste, os semáforos inteligentes se ajustam em tempo real de acordo com as condições de tráfego, o que os torna mais eficazes, especialmente nos horários de pico.

Expectativas de implementação

De acordo com a SP Regula, a transformação será realizada em 2.586 cruzamentos semaforizados nos próximos três anos. A expectativa é que a nova tecnologia melhore a circulação de veículos em até 20%.

Além disso, em caso de acidente em uma área com semáforos inteligentes, a informação é rapidamente compartilhada, permitindo que os motoristas se adaptem a um aumento repentino no fluxo de veículos.

‘Onda verde’: uma possibilidade real?

A tecnologia dos semáforos inteligentes também abre a possibilidade de implementar a “onda verde”, na qual os carros podem passar pelo maior número possível de semáforos em sequência, desde que as características da via o permitam.

A CET explica que essa estratégia funciona melhor em vias de sentido único com fluxos de veículos, pedestres e uso do solo uniformes.

Materiais mais resistentes para reduzir furtos

Outra vantagem é que os semáforos modernos são menos suscetíveis a furtos, pois são fabricados com cabos de alumínio, em vez de cobre, que tem maior valor comercial.

A central de monitoramento é capaz de detectar em tempo real se um semáforo deixa de funcionar, permitindo uma resposta rápida da concessionária para resolver qualquer problema, seja ele um defeito ou uma tentativa de furto.

A implementação gradual desses semáforos inteligentes promete melhorar significativamente o trânsito na cidade de São Paulo, tornando o sistema de sinalização mais adaptável e eficiente, com potencial para reduzir a ocorrência de congestionamentos e acidentes.

