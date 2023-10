Após a recente observação do eclipse solar em todo o território brasileiro, outubro ainda reserva um novo e fascinante evento astronômico para os apaixonados pela astronomia. No final deste mês, está programado um eclipse lunar parcial. Acompanhe a leitura a seguir, e saiba mais detalhes sobre este fenômeno, assim como qual a melhor forma de acompanhar o eclipse.

Dose dupla: novo eclipse já tem data em outubro; saiba quando.

Mais um fenômeno nos céus

Após um eclipse solar visível em todo o Brasil, o mês de outubro reserva mais um espetáculo astronômico para os amantes do céu: um eclipse lunar parcial programado para o final deste mês.



O eclipse lunar parcial e sua ‘visibilidade’ pelo mundo

De acordo com informações do portal Time and Date, este fenômeno poderá ser observado, em parte, em diversas partes do mundo no próximo dia 28.

As regiões que poderão contemplar o fenômeno incluem a Europa, Ásia, Austrália, África, América do Norte, grande parte da América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico e Antártica.

Observando o eclipse no Brasil

No território brasileiro, a maior parte do eclipse será visível apenas durante a fase penumbral, o que implica em mudanças sutis na coloração da Lua, dificilmente perceptíveis a olho nu. No entanto, em algumas áreas do Nordeste, o fenômeno poderá ser apreciado de forma parcial.

Entendendo o eclipse lunar

Em entrevista à CNN, Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, esclarece que a sombra da Terra é dividida em duas partes, a umbra, que está completamente privada da luz solar, e a penumbra, iluminada parcialmente por raios solares. Essa distinção é fundamental para compreender os diferentes estágios de um eclipse lunar.

O que é e como acontece?

O eclipse lunar parcial ocorre quando a Lua está em sua fase Cheia, com a Terra posicionada entre ela e o Sol.

Ao contrário dos eclipses lunares totais, nos quais os três corpos celestes se alinham perfeitamente, os eclipses lunares parciais ocorrem devido à inclinação da órbita lunar em relação à Terra, sendo, portanto, menos frequentes.

Os estágios do eclipse lunar parcial

Os estágios de um eclipse lunar parcial incluem o início do eclipse penumbral, o início do eclipse parcial, o momento de eclipse máximo, o término do eclipse parcial e, por fim, o fim do eclipse penumbral.

Durante o ápice do eclipse, a umbra da Terra cobre a maior parte da Lua. No caso do eclipse previsto para o dia 28 de outubro, aproximadamente 6% da superfície lunar estará na sombra da Terra. A duração total do fenômeno será de 4 horas e 25 minutos.

Preparando-se para o eclipse

Este eclipse lunar parcial promete ser um evento astronômico de destaque, mesmo que não atinja a totalidade.

Sendo assim, se você é um entusiasta da astronomia ou apenas um apreciador das belezas que acontecem acima de nós, já tem uma data para marcar em seu calendários: 28 de outubro de 2023. Será uma oportunidade única para apreciar a beleza e complexidade dos fenômenos celestes.

