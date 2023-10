Recurso mais aguardado do WhatsApp acaba de chegar: 2 contas no mesmo celular

A plataforma de mensagens WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (19) que finalmente irá liberar o recurso para que usuários tenham duas contas em um mesmo aparelho. Até agora, este tipo de função só estava presente em versões modificadas do aplicativo da Meta, o que trazia fortes riscos à segurança dos dados de usuários, já que os apps não possuíam fontes de origem confiável. A seguir, aprenda como ativar o recurso em seu aparelho.

A novidade enfim chegou

O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (19) que vai permitir que usuários tenham duas contas em um mesmo aparelho.

Essa novidade certamente promete se mostrar particularmente útil para aqueles que desejam manter uma conta profissional e uma pessoal separadas, mas acessíveis simultaneamente.

No entanto, é importante ressaltar que essa função estará disponível somente para dispositivos iOS inicialmente, abrangendo iPhones e outros produtos da Apple.

Continue a leitura logo a seguir e saiba mais detalhes sobre o novo recurso da plataforma de mensagens mais baixada do planeta.

Aprenda como ativar a função de ter 2 contas no mesmo WhatsApp

Para ativar essa funcionalidade, o procedimento é relativamente simples:

Certifique-se de que o seu dispositivo suporta a utilização de dois ou mais chips. A partir disso, acesse as “Configurações” no WhatsApp, na sua conta principal, e selecione a opção “Adicionar conta”. Posteriormente, realize os ajustes necessários nas configurações de privacidade e notificações de cada conta.

Essa atualização busca finalmente atender aos inúmeros pedidos dos usuários que desejavam manter uma separação clara entre sua vida profissional e pessoal, tornando mais fácil a administração de ambas as contas em um único aparelho.

Quando a ferramenta do WhatsApp chega para sistemas Android?

Para os usuários do sistema Android, a Meta, empresa controladora do WhatsApp, informou que o recurso estará disponível nas próximas semanas.

A seguir, confira os sete dos mais recentes recursos do WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais amplamente utilizados no mundo, contando com uma base de mais de 2 bilhões de usuários ativos.

7 Novidades do WhatsApp para aprimorar a experiência do usuário

O aplicativo tem concentrado esforços em aprimorar a experiência dos usuários, trazendo a seguir as inovações mais recentes:

Mensagens editáveis: O WhatsApp agora oferece a opção de editar mensagens enviadas, permitindo correções de texto ou adições de informações em até 15 minutos após o envio. Essa funcionalidade é útil para corrigir erros de digitação ou acrescentar informações relevantes.

Chats protegidos por senha: Os usuários agora podem proteger suas conversas com senhas, um recurso vital para garantir a privacidade de discussões confidenciais.

Enquetes mais flexíveis: As enquetes agora suportam até 25 opções, proporcionando maior versatilidade aos usuários na criação de pesquisas.

Compartilhamento de tela em videochamadas: Agora, durante videochamadas, é possível compartilhar a tela, o que se mostra particularmente valioso para apresentações e colaborações em projetos.

Canais do WhatsApp: Esta novidade permite a criação de comunidades para compartilhamento de conteúdo com um amplo público. Empresas, organizações e indivíduos podem aproveitar essa ferramenta para se conectar com seus seguidores.

WhatsApp Flows: O WhatsApp Flows é uma funcionalidade que possibilita a criação de fluxos de trabalho personalizados para automatizar tarefas, desde o envio de mensagens até a realização de enquetes e pagamentos.

Aprimoramentos na privacidade: O aplicativo introduziu melhorias na privacidade, incluindo a capacidade de ocultar a última visualização de status e desativar o status “online”, proporcionando aos usuários um maior controle sobre suas informações pessoais.

Essas novas funcionalidades demonstram o compromisso contínuo do WhatsApp em evoluir e oferecer uma experiência excepcional aos usuários, melhorando a usabilidade e reforçando as medidas de segurança.

