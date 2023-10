Atualmente, mais de 230 concursos estão com inscrições abertas, ofertando um total de 4 mil vagas e salários que podem ultrapassar os R$ 35 mil. Há oportunidades em todo o país, abrangendo cargos efetivos e temporários nas áreas de segurança pública, judiciário, legislativo, administrativo e saúde. Continue lendo, logo abaixo, e saiba os requisitos de cada processo, assim como suas remunerações.

Brasil tem 4 mil vagas em concursos públicos e salários de até R$ 35 mil; confira.

Atenção, concurseiros!

Este é o momento ideal para se preparar e se candidatar para alguns concursos que prometem remunerações atraentes e uma carreira sólida no setor público.

Continue a leitura a seguir, e confira os requisitos e prazos de inscrição de cada concurso para garantir o seu lugar nesse universo de possibilidades profissionais.

Concursos abertos em todo o Brasil

Confira a seguir as melhores oportunidades para você.

Salários Atraentes em Municípios

Algumas prefeituras, como a Polícia Civil de Carapicuíba, em São Paulo, oferecem salários superiores a R$ 22 mil.

No entanto, o destaque vai para o concurso do subprocurador do Tribunal de Contas de Sergipe, com salários mensais de até R$ 35.710. Neste concurso, há apenas uma vaga disponível, e as inscrições vão até o dia 23.

Prefeituras com salários generosos

Diversas prefeituras em todo o país estão oferecendo salários que ultrapassam os R$ 10 mil. Exemplos incluem Blumenau, em Santa Catarina, Xavantina, no Mato Grosso, e Divino das Laranjeiras, em Minas Gerais.

Concursos em diferentes esferas

Esses concursos estão distribuídos em diferentes níveis: municipal, estadual e nacional, com vagas que oferecem distintos valores de salários.

As inscrições para 685 vagas na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração das unidades universitárias em todo o país, vão até dia 30. Os salários variam de R$ 2.626 a R$ 12.524 para várias áreas.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

No Inpe, há oportunidades para pesquisadores e tecnologistas. Para os pesquisadores, são oferecidas 35 vagas, enquanto para tecnologistas, são 49 vagas.

A escolaridade preferencialmente é a pós-graduação, com destaque para doutorado. As taxas de inscrição variam de R$ 110,00 a R$ 160,00, e os salários oferecidos vão de R$ 11.186,69 a R$ 16.134,00.

Ministério Público do Rio Grande do Sul

Neste órgão, há 70 vagas para o cargo de promotor de Justiça, que exige ensino superior. O salário é de R$ 27.403,08, e o prazo para inscrição é até 16 de outubro.

Tribunal Superior do Trabalho (DF)

O Tribunal Superior do Trabalho, localizado em Brasília, está com 20 vagas abertas, além de 290 cadastros de reserva.

As escolaridades variam entre ensino superior, com cargos de analista judiciário (medicina e engenharia mecânica) e técnico judiciário (programação). Os salários podem chegar a até R$ 13.202,62, e o prazo para inscrição é até 27 de outubro.

Câmara Municipal de São José dos Campos (SP)

Nesta câmara municipal, há 9 vagas disponíveis para cargos como analista legislativo (arquivista, contador e psicólogo), assessor jurídico e técnico legislativo especializado em TI (tecnologia da informação). Os salários podem atingir até R$ 11.617,35, e o prazo para inscrição é até 18 de outubro.

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (AM, DF, PA e RO)

Neste concurso, há 50 vagas, além de 150 cadastros de reserva para o cargo de analista em ciência e tecnologia (classe júnior, padrão I, integrante da carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia). O salário é de R$ 6.662,68, e o prazo para inscrição é até 2 de novembro.

Prefeitura de Terra Boa (PR)

Esta prefeitura oferece 6 vagas imediatas e uma de cadastro de reserva em cargos que variam desde agente de serviços de limpeza e alimentação até médico e professor de educação física. Os salários podem chegar a até R$ 19.617,05, e o prazo para inscrição é até 17 de outubro.

Prefeitura de Sarandi (PR)

Esta prefeitura disponibiliza 227 vagas e cadastros de reserva em diversos cargos, abrangendo candidatos com ensino superior, técnico, médio e fundamental completo ou incompleto. Os salários vão até R$ 19.617,05, e o prazo para inscrição é até 24 de outubro.

Prefeitura de Itapema (SC)

A Prefeitura de Itapema, em Santa Catarina, tem 109 vagas e um cadastro de reserva disponíveis, abrangendo candidatos com diferentes níveis de escolaridade.

Os cargos vão desde agente de preparação de alimentos até professor, com salários de até R$ 16.827,97. O prazo para inscrição é até 6 de novembro.

Prefeitura de Caruaru (PE)

Em Caruaru, Pernambuco, a Prefeitura está com 16 vagas abertas para cargos como analista de controle interno e de obras e serviços de engenharia, com salários de até R$ 6.000. O prazo para inscrição é até 16 de outubro.

Polícia Militar do Pará

A Polícia Militar do Pará oferece 4.000 vagas, sendo 3.200 destinadas a homens e 800 a mulheres, para o cargo de praça de Polícia Militar, com requisito de ensino médio e salários de até R$ 4.923,71. O prazo para inscrição é até 17 de outubro.

A Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, está com 195 vagas abertas, além de 585 cadastros de reserva para o cargo de guarda-civil municipal de 3ª categoria, com salário de R$ 2.189,62. O prazo para inscrição é até 6 de novembro.

