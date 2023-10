O bilionário Charles Francis “Chuck” Feeney, que faleceu neste mês, aos 92 anos, distribuiu todos os recursos que acumulou ao longo de sua vida para instituições espalhadas pelos cinco continentes, o que rendeu grandes elogios de outro magnata, o fundador da Microsoft, Bill Gates. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes.

Bilionário doa toda sua fortuna em vida e recebe homenagem de Bill Gates: “melhor exemplo”. — Foto: Reprodução

Muito além de bens materiais

O bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft, prestou homenagem a outro magnata que, em um gesto notável, doou integralmente sua fortuna de US$ 8 bilhões, o equivalente a R$ 40 bilhões, a causas ligadas à educação, saúde e direitos humanos.

Charles Francis “Chuck” Feeney, que faleceu neste mês, aos 92 anos, distribuiu todos os recursos que acumulou ao longo de sua vida para instituições espalhadas pelos cinco continentes. Continue lendo a seguir, e saiba um pouco sobre a história de sucesso e generosidade do empresário.

Usando a riqueza para ajudar o próximo

O cofundador da Duty Free Shoppers, uma rede de lojas duty-free em aeroportos, nascido nos Estados Unidos com origens irlandesas, foi elogiado por Bill Gates como um paradigma de doação em vida. Aos 92 anos, Charles “Chuck” Feeney partiu tranquilamente em São Francisco.

A fortuna desse filantropo extraordinário foi canalizada através da organização The Atlantic Philanthropies, beneficiando diversas nações e regiões dos Estados Unidos.

Foto: Reprodução

A filosofia de Feeney era clara e inspiradora: “Tive uma ideia que nunca mudou em minha mente: que você deveria usar sua riqueza para ajudar as pessoas […] Experimente, você vai gostar.”

Chuck Feeney era conhecido não apenas por sua generosidade sem paralelo, mas também por sua personalidade afável e senso de humor aguçado. Para ele, a doação não era apenas um dever, mas um prazer de vida. Como ele mesmo afirmou: “É muito mais divertido dar enquanto você está vivo do que dar quando você está morto.”

As doações bilionárias de Feeney

Sua trajetória de vida exemplar teve raízes humildes, e ele abraçou os valores de ética e trabalho árduo que seus pais lhe ensinaram. Feeney fez sua fortuna como cofundador da Duty Free Shoppers, demonstrando que o sucesso não o afastou de suas origens.

As impressionantes doações de Charles Feeney se desdobraram em três pilares fundamentais:

Projetos de educação: Receberam um aporte significativo de US$ 3,7 bilhões.

Receberam um aporte significativo de US$ 3,7 bilhões. Projetos de direitos humanos: Contaram com um apoio de US$ 870 milhões.

Contaram com um apoio de US$ 870 milhões. Projetos de saúde: Foram agraciados com US$ 700 milhões.

A Atlantic Foundation e seu legado

Em 1982, Chuck Feeney e sua família estabeleceram a Fundação Atlantic e, posteriormente, transferiram todos os ativos comerciais para a instituição. Esse ato visionário e altruísta o tornou um modelo a ser seguido por empresários em todo o mundo.

Foto: Reprodução

A dissolução da Atlantic Foundation em 2020 marcou o fim de uma jornada notável que testemunhou mais de US$ 8 bilhões em doações, impactando positivamente regiões como Estados Unidos, República da Irlanda, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Austrália, África do Sul, Vietnã, Bermudas e Cuba.

Para obter informações adicionais sobre a fundação e seu legado transformador, acesse o site clicando aqui.

