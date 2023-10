Moda jovem: queridinho, All Star tem sua primeira loja no Brasil

Seja jovem ou já passado dos 40 anos, certamente você conhece os tênis All Star, da marca Converse. A novidade trazida neste mês pela grife foi a tão aguardada chegada de uma loja física em território brasileiro. Saiba mais detalhes sobre a escolha do primeiro ponto de venda físico da marca, assim como os planos preparados para o consumidor brasileiro.

Converse, famosa pelos tênis All Star, inaugura loja física em território brasileiro. — Foto: Pexels

A marca de uma geração

No mês de outubro, a renomada marca norte-americana de tênis All Star, Converse, inaugurou sua primeira loja física em solo brasileiro.

O ponto de venda físico da Converse está localizado na Avenida Paulista, mais precisamente no Shopping Cidade São Paulo, onde os clientes têm à disposição uma vasta gama de produtos da marca. Continue a leitura abaixo e saiba mais detalhes sobre a tão aguardada vinda da grife para terras brasileiras.

Avenida Paulista foi escolha estratégica para estreia de loja física

A escolha da Avenida Paulista como local de estreia deve-se à identificação da Converse com o ambiente criativo e cultural que caracteriza a região.

A marca almeja estabelecer uma conexão direta com o público jovem que frequenta essa região icônica da cidade de São Paulo.

Inovações na loja Converse By You

A nova loja Converse By You traz uma série de inovações para os apaixonados pelos tênis All Star. Uma das novidades mais notáveis é a customização premium, que permite que os clientes e convidados personalizem seus calçados e roupas com aplicação de patches exclusivos.

Apesar de já atuar no mercado atacadista nacional por mais de duas décadas, a Converse ingressou no mercado de e-commerce no Brasil apenas em 2021. Agora, com a inauguração da loja física, a marca reforça sua presença no país.

Presença digital e física para diversificação do portfólio

A presença tanto na esfera digital quanto na física permitirá à Converse diversificar seu portfólio de produtos no mercado brasileiro. A marca busca proporcionar aos consumidores uma experiência de marca mais personalizada, com produtos desenvolvidos localmente.

Foco nas preferências do consumidor brasileiro

Em um comunicado enviado à imprensa, a Converse revelou sua intenção de lançar coleções que estejam alinhadas com as preferências, tendências e necessidades sazonais do consumidor brasileiro.

A marca, que tem uma trajetória de 115 anos desde sua fundação em 1908, com sede em Boston, Massachusetts, tornou-se uma subsidiária integral da Nike em 2003. Seu principal destaque são os icônicos tênis All Star. Vale mencionar que a Converse opta por terceirizar a produção de seus calçados.

Conclusão

A inauguração da primeira loja física da Converse no Brasil é um marco significativo para a marca e oferece aos fãs da moda e do calçado uma oportunidade exclusiva de experimentar a cultura e a criatividade que permeiam a marca.

A Converse pretende, assim, fortalecer seu vínculo com o público brasileiro e continuar a oferecer produtos de alta qualidade e design icônico.

