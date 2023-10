Este banco oferece R$ 1 mil para quem quiser pagar dívidas

Se você negociou suas dívidas no Desenrola, boas notícias podem estar reservadas a você. Recentemente, um banco e uma fintech se uniram para promover sorteios de prêmios no valor de R$ 1.000, especialmente para aqueles que estiverem acertando suas pendências financeiras com essas instituições. Acompanhe a leitura a seguir para saber detalhes sobre essa incrível chance.

Banco Original e PicPay sorteiam R$ 1.000 para quem renegociar dívidas. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Momento certo para quitar dívidas

Muitos brasileiros que optaram por renegociar suas dívidas podem ser recompensados com um benefício adicional a essa atitude.

Isso se deve ao fato de que um banco e uma fintech estão realizando sorteios de prêmios no valor de R$ 1.000 para aqueles que efetuarem o pagamento de suas pendências financeiras junto a essas instituições. Continue lendo a seguir, e saiba mais detalhes sobre esta incrível oportunidade.

Banco Original e PicPay sorteiam R$ 1.000 para quem renegociar dívidas

Essa ação conjunta envolve o Banco Original e o PicPay, visando incentivar tanto aqueles que renegociaram suas dívidas diretamente com as instituições bancárias quanto aqueles que optaram pelo programa Desenrola.

A iniciativa tem como objetivo promover a quitação dos débitos e, consequentemente, permitir que os indivíduos tenham a chance de concorrer a prêmios em dinheiro.

Como participar da campanha?

Para participar dessa campanha, o cliente deve, primeiramente, proceder à renegociação de suas dívidas com o banco ou a fintech. Em seguida, é essencial realizar o cadastro no site oficial da campanha. A cada negociação efetivada, um número da sorte é gerado, permitindo a participação nos sorteios dos prêmios oferecidos.

Vale destacar que a renegociação das dívidas pode ser realizada diretamente com as instituições financeiras ou por meio da plataforma Desenrola. A nova fase desse programa é destinada aos indivíduos que recebem até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

Além disso, é importante salientar que o valor máximo das dívidas elegíveis para participação na campanha é de R$ 5.000. Os interessados devem acessar o site oficial do Desenrola e possuir uma conta no portal gov.br para usufruir desses benefícios.

Um estímulo para acabar com as dívidas

A parceria entre o Banco Original e o PicPay oferece oportunidades para que os cidadãos regularizem suas situações financeiras e tenham a chance de serem contemplados com prêmios em dinheiro, além de vales bônus para utilização em estabelecimentos conveniados, representando um estímulo adicional à quitação de dívidas.

