Apenas Android pode usar este recurso do WhatsApp; confira

O WhatsApp está, cada vez mais, buscando melhorar a experiência do usuário. Novos recursos e funcionalidades práticas vem sendo lançadas, para a alegria dos entusiastas do aplicativo de mensagens.

Nas suas versões para iOS e Android, o WhatsApp está em constante evolução, trazendo novos recursos para seus usuários com frequência.

Algumas destas novidades são específicas para determinada plataforma, seja Android ou iPhone. A seguir, continue lendo para conhecer um recurso muito interessante, presente na versão do WhatsApp para Android, que certamente despertaria o interesse dos usuários de iPhone. Veja mais sobre esta funcionalidade a seguir.

Nova funcionalidade para Android vira desejo entre usuários iOS. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp: novo recurso para Android vira desejo entre usuários iOS

De acordo com informações do Portal Andro4all, do La Vanguardia, chamaram a atenção para uma função muito interessante no WhatsApp. Este recurso permite que as fotos de perfil dos seus contatos sejam exibidas no topo da tela, proporcionando uma experiência visual única. Vamos aprofundar como este recurso funciona.

Este recurso do WhatsApp oferece um alto grau de personalização no ambiente Android. No entanto, é importante salientar que, devido a sua integração no sistema operacional Android, é improvável que o vejamos disponível no iPhone em um futuro próximo.

Além de sua atratividade visual, esta funcionalidade também é incrivelmente prática. Com ela, você pode identificar quem enviou uma mensagem com um simples olhar, sem precisar ler o nome do contato.

Como acessar a nova funcionalidade no WhatsApp para Android

Para aproveitar este recurso no WhatsApp em um dispositivo Android, basta pressionar e segurar uma notificação recente do aplicativo e selecionar a opção “Prioridade”.

Desta forma, o app passará a exibir a foto de perfil do contato que enviou a mensagem na parte superior das notificações, local onde normalmente está a barra de status no iOS.

Vale destacar que, esta funcionalidade também está disponível em outros aplicativos de mensagens instantâneas, como o Telegram e o Facebook Messenger, entre outros.

Este é um dos recursos do WhatsApp para Android que muitos usuários do iOS desconhecem, mas que vale a pena saber como funciona. E você, já faz uso deste recurso?

WhatsApp vai ser cobrado? Entenda

A empresa Meta, que detém o WhatsApp, divulgou recentemente um comunicado que gerou impacto entre seus usuários em todo o mundo.

Na nota oficial, a Meta anunciou que está considerando a ideia de implementar uma cobrança pelos serviços do aplicativo de mensagens. Inicialmente, esta mudança impactaria apenas os usuários na União Europeia.

A motivação por trás desta decisão está relacionada à inclusão de anúncios no aplicativo de mensagens. A ideia é que esses anúncios sejam exibidos na tela enquanto os usuários utilizam o aplicativo.

Para oferecer aos usuários a opção de remover esses anúncios e aprimorar a experiência, a empresa planeja introduzir uma taxa mensal.

Essa mudança significativa pode transformar o app em algo mais parecido com outras plataformas, uma vez que, até o momento, ele era conhecido por ser um aplicativo de mensagens sem anúncios e totalmente gratuito.

Valores ainda estão sendo debatidos

Os valores debatidos até agora são de $14 por mês, para aqueles que desejam usar o aplicativo apenas em dispositivos móveis, como smartphones.

Para usuários que fazem uso em dispositivos móveis e computadores, conhecido como WhatsApp Web, a cobrança seria de $17 por mês.

Convertendo esses valores para a moeda brasileira, com a taxa de câmbio atual, isso representaria aproximadamente R$ 70.

Esta mudança pode afastar muitos usuários e motivar a migração para outras opções disponíveis no mercado, já que, até o momento, o aplicativo era gratuito.

