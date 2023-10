Governo CONFIRMA 6 bônus para quem ganhar Bolsa Família no mês

O programa de transferência de renda Bolsa Família segue como um dos principais benefícios sociais repassados aos cidadãos brasileiros pelo governo federal. Todos os meses, mais de 20 milhões de pessoas em todo o país recebem esse auxílio. Contudo, esses valores podem variar de acordo com a composição familiar de cada beneficiário, pois existem adicionais, os quais revelaremos em detalhes, logo abaixo.

Dinheiro extra para este mês

O programa é gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que realiza os pagamentos por meio da Caixa Econômica Federal. Os benefícios do Bolsa Família são disponibilizados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com uma parcela mínima de R$ 600.

Contudo, esses valores podem variar de acordo com a composição familiar de cada beneficiário, pois existem adicionais, como o Benefício da Primeira Infância (BPI) e o Benefício Variável Familiar (BVF).

Os titulares dos benefícios que têm crianças, jovens e gestantes em sua família podem receber valores adicionais de R$ 150 e, em alguns casos, até R$ 300 (duplicados). Isso significa que as parcelas podem atingir valores como R$ 700, R$ 750, R$ 800, R$ 900 e até mesmo ultrapassar R$ 1.000.

Entenda, em detalhes, como funcionam estes repasses adicionais, assim como o calendário já confirmado dos pagamentos do mês de outubro.

Repasses extras do Bolsa Família

O Benefício da Primeira Infância (BPI) é destinado exclusivamente a famílias que incluem crianças de até seis anos de idade em sua composição familiar. Por outro lado, o Benefício Variável Familiar (BVF) é concedido às famílias que abrigam crianças, jovens entre 7 e 18 anos de idade, e também gestantes.

Além disso, neste mês, será pago o Auxílio Gás, no valor de aproximadamente R$ 108, a cada dois meses, para a compra de um botijão de gás de 13 kg. Esse benefício é oferecido a cerca de 5,7 milhões de pessoas.

Isso significa que muitas famílias podem receber valores adicionais de R$ 150 e R$ 50 (duplicados) em diversos casos, o que torna os pagamentos do Bolsa Família variáveis para atender às necessidades específicas de cada família.

Confira, logo abaixo, a tabela com os valores e categorias dos adicionais do programa, também chamada de Cesta de Benefícios.

A distribuição desses benefícios ocorre todos os meses, seguindo o calendário do Número de Inscrição Social (NIS), nos dez últimos dias úteis, conforme mostraremos a seguir.

Cronograma do Bolsa Família em outubro

NIS finalizados em 1: dia 18 de outubro;

NIS finalizados em 2: dia 19 de outubro;

NIS finalizados em 3: dia 20 de outubro;

NIS finalizados em 4: dia 23 de outubro;

NIS finalizados em 5: dia 24 de outubro;

NIS finalizados em 6: dia 25 de outubro;

NIS finalizados em 7: dia 26 de outubro;

NIS finalizados em 8: dia 27 de outubro;

NIS finalizados em 9: dia 30 de outubro;

NIS finalizados em 0: dia 31 de outubro.

O Bolsa Família continua a desempenhar um papel fundamental no apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade, adaptando-se às particularidades de cada núcleo familiar por meio de seus adicionais e do calendário de pagamentos.

