Sexta-feira (13) é feriado também? Quem tem que trabalhar na data

Nesta quinta-feira (12) se celebra não apenas o Dia das Crianças, como é decretado feriado por conta da homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Com a paralisação, muitas empresas resolvem ‘enforcar’ o feriado de quinta-feira com o dia seguinte e só retomam suas atividades na próxima semana. No entanto, quem deixou para resolver pendências de última hora, deve se atentar ao que realmente abre e o que já está fechado nestas datas. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

Confira o que abre e o que fecha neste feriado de quinta-feira (12). — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que abre e o que fecha

Com a chegada do feriado em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira (12), é importante estar ciente de quais estabelecimentos estarão abertos e quais estarão fechados durante essa data especial.

Muitos aproveitam o feriado para descansar, viajar ou resolver questões importantes, mas é fundamental saber o que funciona, ou não, para acabar não dando com a cara na porta, não é mesmo? Então siga a leitura abaixo, e confira o que, de fato, irá funcionar e o que só voltará na sexta-feira (13).

Leia mais: Prepare-se para 2024 com feriados prolongados; veja as datas

Agências bancárias:

As agências bancárias estarão fechadas na quinta-feira, dia 12. No entanto, é importante destacar que esse fechamento é válido somente para esse dia, pois na sexta-feira, dia 13, as atividades bancárias funcionarão normalmente. Contas com vencimento no dia 12 poderão ser pagas sem acréscimos na sexta-feira.

Para aqueles que desejam realizar transações financeiras, uma opção viável é o uso dos meios virtuais, como o internet banking. Além disso, o sistema PIX continuará funcionando, permitindo a realização de transferências e pagamentos de forma rápida e segura.

Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, ressalta que atualmente, a maioria das operações bancárias, cerca de 8 em cada 10, é realizada por meio digital, devido à comodidade e segurança proporcionadas por esses canais.

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS):

O INSS também estará com seus postos de atendimento fechados na quinta-feira, dia 12. Na sexta-feira, o expediente será facultativo. Para aqueles que necessitarem de assistência ou informações, a Central 135 estará funcionando normalmente, das 7h às 22h. Além disso, o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS, continuará oferecendo algumas consultas.

Correios:

As agências dos Correios não estarão abertas no feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12. No entanto, os cidadãos que precisarem resolver pendências podem contar com o atendimento automatizado pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100, além do chat.

Shoppings:

É importante notar que os shoppings também terão seus horários de funcionamento alterados. Algumas lojas podem operar com horários reduzidos, portanto, é aconselhável verificar as informações específicas de cada estabelecimento.

Postos de combustíveis:

Conforme a Agência Nacional de Petróleo (ANP), os postos de combustíveis são obrigados a funcionar, no mínimo, de segunda a sábado. Portanto, estarão abertos no feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Leia também: Folga para se casar: entenda o benefício ao trabalhador