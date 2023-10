Alerta: BC pede atenção dos brasileiros para o Pix

Previsto para ser implementado em 2024, um novo recurso do Pix, a modalidade de transação financeira mais utilizada no país desde sua criação pelo Banco Central, promete facilitar ainda mais a vida dos brasileiros que evitam ao máximo utilizar o já conhecido método do débito automático tradicional. Continue a leitura e saiba mais informações sobre o que está por vir.

Previsto para ser implementado em 2024, um novo recurso do Pix promete facilitar ainda mais a vida dos brasileiros que evitam ao máximo utilizar o já conhecido método do débito automático tradicional. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Banco Central emite alerta sobre Pix

A praticidade de realizar um Pix está prestes a subir de patamar em 2024. O Banco Central do Brasil (Bacen) anunciou uma esperada inovação, permitindo que você configure o Pix de forma a torná-lo um “débito automático”.

Essa funcionalidade eliminará a necessidade de autorizar cada transação individualmente, trazendo comodidade aos usuários. Em breve, você não precisará mais acessar o aplicativo do banco repetidamente para realizar seus Pix.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda como irá funcionar o novo recurso da modalidade financeira.

Leia mais: BC informa que brasileiros ainda têm MUITO dinheiro esquecido nos bancos

Pix Automático – a facilidade dos pagamentos recorrentes

Imagine parar de se preocupar com a autorização de cada pagamento Pix. O Pix Automático, como está sendo chamado, permitirá que você configure o Pix como um débito automático, simplificando sua vida financeira. O Banco Central do Brasil (Bacen) avisa que a novidade chegará em outubro de 2024

Essa inovação permitirá que os brasileiros programem pagamentos automáticos de diversas despesas, eliminando a necessidade de autorizar cada transação individualmente. Inicialmente previsto para abril, o Pix Automático teve seu lançamento adiado devido a testes rigorosos realizados pelo Bacen.

Facilidade e versatilidade

A ideia por trás do Pix Automático é possibilitar que os usuários programem pagamentos para contas de água, telefone, luz, serviços de streaming, assinaturas de portais de notícias, mensalidades de academias, planos de saúde e muito mais.

No entanto, as informações sobre quais serviços específicos serão afetados pelo Pix Automático e quais empresas poderão aderir a esse método de pagamento ainda não foram divulgadas.

Adeus ao débito automático

Uma das grandes vantagens do Pix Automático em relação ao débito automático é a flexibilidade.

Enquanto o débito automático necessita de convênios com outras instituições e a mediação do pagamento, o Pix Automático dispensará o cadastro prévio das empresas. Isso proporcionará maior autonomia aos usuários em termos de gerenciamento, frequência e ajustes de pagamentos recorrentes.

Fique atento

A expectativa é que o Pix Automático atraia milhares de novos usuários e se torne a escolha preferida para pagamentos recorrentes no Brasil.

O Bacen promete fornecer mais informações sobre essa funcionalidade conforme a data de lançamento se aproxima. Fique ligado para aproveitar essa inovação que promete simplificar sua vida financeira.

Leia também: BC anuncia teste de 50 dias do Drex; veja o que muda para você